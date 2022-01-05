Казахстан охватили протесты. Скриншот с видео

Требования участников протестов в Казахстане расширились до 12 пунктов. Об этом свидетельствубт листовки, которые распространяются среди протестующих.

Что требуют участники протестов:

  1. Снизить цены на продукты питания.
  2. Снизить цены на ГСМ.
  3. Снижение возраста выхода на пенсию до 58-60 лет.
  4. Полная отставка правительства.
  5. Освобождение все задержанных и заключенных во время демонстраций.
  6. Повышение заработной платы простому народу.
  7. Упразднение всех дочерних предприятий национальных компаний.
  8. Отмена утильсбора.
  9. Отмена платных дорог для казахстанского автотранспорта.
  10. Повышение минимальной пенсии.
  11. Повышение детских пособий.
  12. Встреча с президентом Касымом-Жомартом Токаевым, политические требования.

требования протестующих к власти Казахстана

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря. Также выяснилось, что координатор протестов в Казахстане Аблязов руководит из Европы, поскольку в Казахстане он приговорен к пожизненному заключению.

Также мы сообщали, что в Казахстане протестующие захватили грузовик с силовиками.

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