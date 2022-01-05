Требования участников протестов в Казахстане расширились до 12 пунктов. Об этом свидетельствубт листовки, которые распространяются среди протестующих.

Что требуют участники протестов:

Снизить цены на продукты питания. Снизить цены на ГСМ. Снижение возраста выхода на пенсию до 58-60 лет. Полная отставка правительства. Освобождение все задержанных и заключенных во время демонстраций. Повышение заработной платы простому народу. Упразднение всех дочерних предприятий национальных компаний. Отмена утильсбора. Отмена платных дорог для казахстанского автотранспорта. Повышение минимальной пенсии. Повышение детских пособий. Встреча с президентом Касымом-Жомартом Токаевым, политические требования.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря. Также выяснилось, что координатор протестов в Казахстане Аблязов руководит из Европы, поскольку в Казахстане он приговорен к пожизненному заключению.

Также мы сообщали, что в Казахстане протестующие захватили грузовик с силовиками.