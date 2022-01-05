Отставки, снижение цен, освобождение задержанных. Появился перечень из 12 требований протестующих в Казахстане
Требования участников протестов в Казахстане расширились до 12 пунктов. Об этом свидетельствубт листовки, которые распространяются среди протестующих.
Что требуют участники протестов:
- Снизить цены на продукты питания.
- Снизить цены на ГСМ.
- Снижение возраста выхода на пенсию до 58-60 лет.
- Полная отставка правительства.
- Освобождение все задержанных и заключенных во время демонстраций.
- Повышение заработной платы простому народу.
- Упразднение всех дочерних предприятий национальных компаний.
- Отмена утильсбора.
- Отмена платных дорог для казахстанского автотранспорта.
- Повышение минимальной пенсии.
- Повышение детских пособий.
- Встреча с президентом Касымом-Жомартом Токаевым, политические требования.
Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.
"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.
Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря. Также выяснилось, что координатор протестов в Казахстане Аблязов руководит из Европы, поскольку в Казахстане он приговорен к пожизненному заключению.
Также мы сообщали, что в Казахстане протестующие захватили грузовик с силовиками.