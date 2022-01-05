5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Премьер-министр Аскар Мамин написал заявление об отставке, президент его принял. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов. Члены правительства Казахстана продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Также президент Казахстана освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Он назначил новым госсекретарем своего помощника Ерлана Карина.

На пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначен Мурат Нуртлеу. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Кроме того, президент Казахстана после "газовых" протестов поручил правительству ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, а также на социально значимые продовольственные товары.

Также Токаев заявил о постепенном выправлении ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

Отметим в Казахстане три дня продолжались массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр (до 7,53 грн/л, - Ред.). Участники митингов призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Напомним, ранее президент Казахстана пообещал учесть требования протестующих.

"Страна" разбиралась, к чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан.