В Казахстане на фоне проходящих со 2 января протестов против повышения стоимости сжиженного газа заблокированы ключевые мессенджеры - Telegram, WhatsApp и Signal.

Об этом сообщает издание Vlast.kz во вторник, 4 января.

По данным издания, во многих городах, включая Алматы и столицу Нур-Султан, отключен мобильный интернет и интернет проводных провайдеров, а также периодически пропадает связь.

Напомним, что в Казахстане в первый день года подняли цену на сжиженный газ, и уже 2 января жители Жанаозена вышли на митинг с требованием снизить цены. Сегодня, 4 января, протесты в стране продолжаются, а к митингам присоединились и жители других городов.

Протестующие призвали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы. Далее требования протестующих расширились - помимо отставки правительства, народ потребовал отставки Нурсултана Назарбаева.

Также мы писали, что после протестов, которые вспыхнули в Казахстане из-за подорожания газа, правительство города Актау на западе страны гарантировало снизить цену на газ до 50 тенге за литр (3,14 грн) и не привлекать участников акций к ответственности.