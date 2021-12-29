В Казахстане официально отменили наказание в виде смертной казни. В среду, 29 декабря, президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни". Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

В середине декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел бессрочный мораторий на исполнение приговоров в виде смертной казни. Указ президента вступил в силу с января 2004 года.

Несмотря на то, что мораторий действовал почти 20 лет, суды Казахстана все это время продолжали приговаривать осужденных к казни в исключительных обстоятельствах, в том числе за террористические акты.

Однако, приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение и могли бы быть казнены в случае отмены моратория.

Между тем, больше половины украинцев (51%) поддерживают возобновления смертной казни в Украине, против возвращения высшей меры наказания 45% жителей нашей страны.

Помимо этого, президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился в будущем провести референдум об отмене смертной казни в стране. Однако, белорусский глава считает, что большинство населения выступает за сохранение такой практики.