Во многих странах есть традиция встречать Новый год на главных площадях городов, возле елки. В этом году не обошлось без курьезов: в праздничную ночь возле главной елки Киева завязалась массовая драка, а в Казахстане елка и вовсе загорелась.

Видео драки в центре украинской столицы опубликовал Тelegram-канал "Киевский трэш".

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда на Софийской площади собралось множество людей. На кадрах с места событий видно, как группа мужчин толкает друг друга и машет руками, участники конфликта хватают друг друга за руки и за головы.

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В Казахстане же, в городе Тараз, елка загорелась (не гирлянды на ней, а буквально) сразу после наступления Нового года. Однако это не смутило празднующих горожан, которые воспользовались моментом и устроили эффектную фотосессию на фоне пылающего дерева. Уже в 00:20 по местному времени пожар был потушен.

Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь в больнице оказались 115 человек с отравлениями и травмами. Однако это относительно небольшой показатель, поскольку в такое время бывает и по 200 поступающих.

Также "Страна" сообщала, что в Житомире местные жители сбили палками игрушки с главной новогодней елки города.