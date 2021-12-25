В Житомире жители за три дня испортили две фотозоны на улице Михайловской и разбили новогодние украшения на главной елке.

Об этом говорится в сюжете Житомир.info.

О вандализме рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

"Я видел фотозону, которую выставили на Михайловской. Здесь я хочу обратиться еще к житомирянам, потому что вечером она была совсем другой, там было большое количество декоративных подарков. Но есть камеры видеонаблюдения, и группа подростков просто украла большую часть. И уже утром 20 декабря директор кукольного театра выставил то, что у него было. На следующую ночь у нас некоторые лица просто палками пытались сбить шары на елке: где-то десять сбили, до световых не дотянулись. Прошлой ночью (в ночь с 21 на 22 декабря - Ред.) украли елку", – сказал городской глава.

Шары на елке пострадали от вандалов

Также в сюжете рассказывается, что часть новогодних декораций могут вернуть подрядчику, который не выполнил условия договора. Подготовленные им объекты совсем не похожи на техзадание.

ООО "Эпицентр-К" за 974 тысяч гривен должно было украсить центральные улицы города консолями и светодиодными фотозонами "2022" и "Космонавт на планете". Но оказалось, что визуализация существенно отличается от реальности.

В техническом задании указано, что управление культуры Житомирского городского совета заказывает:

20 светодиодных консолей на столбы с имитацией солнечной системы или планетами (они должны иметь вид маленьких планет – не менее двух, двигающихся по круговой траектории вокруг столба);

70 светодиодных консолей на столбы с частью орнамента (должны иметь вид дуг не менее двух, похожих на паруса);

новогоднюю фотозону из трех элементов - цифры "2" и четырех элементов цифры "0" (в виде светодиодного тоннеля длиной 4 метра);

фотозону "Космонавт на планете" (фигуру космонавта, который рыбачит сидя на полушарии, заполненном подсвеченным кусковым стеклом);

50 новогодних шаров на елку.

Однако космонавт из светодиодных ламп, установленный на Новом бульваре, существенно отличался от тендерных требований. Кстати, утром 23 декабря эту фотозону убрали.

Проект и его воплощение подрядчиком. Фото: Житомир.info

Также визуализация светодиодных консолей на столбах, которые повесили на улицах Большая Бердичевская и Киевская, не очень похожа на имитацию солнечной системы.

Консоли на столбах выглядят не сильно празднично. Фото: Житомир.info

Заказчик работ – управление культуры - ситуацию комментировать отказался, ссылаясь на то, что эти идеи им не принадлежат. А вот мэр города отреагировал на ситуацию.

"Мы в этом году не выделяли средства отдельно на декорации, потому что сложный год, COVID и все остальное, но на частично сэкономленные средства управлением культуры был объявлен тендер, и я все же хотел, чтобы лучше начальница управления культуры вам показала, что было в тендере по предложениям и что привезли нам подрядчики. Это система "Прозорро", которая выбирает того, кто предоставит более дешевое предложение. Поэтому от 70-80% мы просто отказываемся, деньги мы никакие не платили, документы мы еще не подписывали. То, что повесили на столбах – управление уже выставило претензию и сейчас поставщик думает, потому что управление ему снизило сумму почти в три раза, если он на это пойдет. Если нет, то мы за это не будем платить", – заявил Сухомлин.

Вернут ли фотозону с космонавтом – городской голова пока ответить затрудняется.

На улице Михайловской обустройством фотозон и декорированием елки занимался Житомирский академический областной театр кукол. Коммунальное заведение областного совета должно было декорировать и балконы музыкальной школы №1 имени Б. Лятошинского, здания Житомирского городского совета, Дома Трибеля и балконы хореографической школы "Солнышко". За эти услуги управление культуры Житомирского городского совета должно заплатить 414 тысяч гривен. Есть ли замечания к этому подрядчику, городской глава не знает.

Ранее "Страна" сообщала, что в поселке Романов под Житомиром рухнула новогодняя елка, которую устанавливали на центральной площади.

Также мы рассказывали о махинациях с новогодними декорациями на Центральном вокзале Киева.