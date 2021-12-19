В воскресенье, 19 декабря, на Театральной площади Мариуполя упала главная городская елка.

Соответствующее видео опубликовал портал MRPL.CITY.

На ролике заметно, что причиной инцидента, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого дерево наклонилось и, не выдержав своего веса, рухнуло на землю. Люди, которые были в это время поблизости, успели отбежать в сторону.

По словам очевидцев, упала верхушка елки, при этом она продолжала гореть огнями. К счастью никто не пострадал.

Сейчас на площади находятся правоохранители, которые не подпускают жителей близко к елке и следят за порядком. На месте происшествия уже орудуют рабочие, которые будут ставить главную елку на место.

Как заявляли спасатели, сегодня в Мариуполе штормовой ветер со скоростью, превышающей 15 м/с.

Ранее мы также сообщали, что в поселке под Житомиром рухнула новогодняя елка, которую устанавливали на центральной площади. Инцидент произошел в пгт Романов. Новогоднее дерево поломалось пополам в то время, как на его верхушке работал арборист.

Также "Страна" рассказывала, что вчера на Софийской площади в Киеве открыли главную елку страны, которая оказалась очень похоже на ту, которая была и год назад. Не обошлось без ляпов. Мэр Киева Виталий Кличко во время обратного отсчета до зажжения ёлки сбился, закончив отсчёт раньше.