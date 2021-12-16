Коммунальное объединение "Киевзеленстрой", как и в 2020 году, усилило охрану елок перед новогодними праздниками и обработало их неприятно пахнущими реагентами.

Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация (КГГА) в четверг, 16 декабря.

"В Киеве началась кампания по предотвращению самовольных вырубок хвойных деревьев в городе в предновогодний период", - рассказали в КГГА со ссылкой на КО "Киевзеленстрой".

В парках, скверах и лесах Киева будет усилена охрана хвойных насаждений.

В период новогодне-рождественских праздников в усиленной охране нуждаются молодые ели, сосны и даже туи, можжевельники и кипарисы.

По данным "Киевзеленстроя", чтобы уберечь деревья от уничтожения несознательными гражданами, районные КП УЗН обрабатывают хвойные насаждения специальными растворами, в частности репеллентами.

Такие репелленты - это химические вещества, которые в теплом помещении выделяют очень неприятные стойкие запахи и могут вызывать аллергические реакции.

В КГГА добавили, что на территории коммунальных лесопарковых хозяйств, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", специалисты организовали усиленную охрану хвойных насаждений, патрулируя свои территории, а при необходимости они будут привлекать работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

Ранее "Страна" рассказывала, какие штрафы могут выписать украинцам за незаконную вырубку ёлок.

Также мы писали, что перед новогодними праздниками во львовском парке хвойные деревья закрыли решетками, чтобы обезопасить их от незаконной вырубки.