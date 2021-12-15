В поселке под Житомиром рухнула новогодняя елка, которую устанавливали на центральной площади. Инцидент произошел в пгт Романов. Новогоднее дерево поломалось пополам в то время, как на его верхушке работал арборист.

Об этом сообщает местное издание "Твой Романов".

"Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапала лицо и получил ушиб", - рассказал арборист Александр Выговской.

Как выяснилось, до центральной площади Романова елка добиралась с приключениями. Ее срезали в селе Булдичев, где она корнями поднимала фундамент административного здания. Затем во время транспортировки ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.

Елку привезли на грузовике. Фото: tvijromaniv.in.uа

Сейчас в поселковом совете Романова решают, где найти замену новогоднему дереву, открытие которого запланировано на 19 декабря.

Ранее "Страна" писала о том, что у Кличко сообщили, когда зажжёт огни главная ёлка украинской столицы.

Также мы сообщали. что медики дали украинцам советы, как правильно выбрать ёлку к новогодним праздникам.