В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали рекомендации, как выбрать искусственную елку или живую ель для празднования Нового года.

Об этом сообщает в Facebook во вторник, 14 декабря, ЦОЗ при Минздраве Украины.

При покупке искусственной елки ЦОЗ советует украинцам обратить внимание на следующие факторы:

Огнестойкость. Некоторые синтетические материалы обладают свойством мгновенно загораться.

Запах. Искусственные елки из некачественного материала могут пахнуть "химией", а не Новым годом, а еще и выделять токсичные вещества.

Состав. Обычно искусственные елки изготовляют из поливинилхлорида (ПВХ). Такие елки содержат вредные соединения свинца и при нагревании от гирлянд выделяют вредное вещество хлороводород, подобно ядовитому газу фосгена.

В ЦОЗ рекомендуют при покупке искусственного деревца обратить внимание на упаковку, там обязательно должен быть указан состав изделия. Лучше выбирать елки, изготовленные из огнестойкого полиэтилена или пластика.

Кроме того, в Центре общественного здоровья дали ряд советов, как выбрать живую елку к празднику:

Цельность. Когда приобретаете живую елку, проверьте, чтобы на стволе не было повреждений – отверстий, чтобы не отставала кора.

Цвет. Живая елка должна иметь однородный зеленый цвет без желтизны. Если же есть желтые иголочки, это может быть признаком, что елка несвежая и потеряет иголки до окончания праздников.

Отсутствие опасных насекомых. На елках могут быть клещи, поэтому нужно ее хорошо осмотреть и проверить, нет ли следов их присутствия. Избегайте покупок деревьев с белыми шишечками. На самом деле это крохотные жучки, которые высасывают смолу из елочных игл.

При покупке живой елки обязательно проверяйте ее легальность.

В ЦОЗ дали советы по выбору елок к новогодним праздникам. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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