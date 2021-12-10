Киев вовсю готовится к Новому году и открытию площадок по продаже живых елок и сосен. Таких базарчиков в столице уже создано около 200, и они будут работать с 15 по 31 декабря.

На сайте КГГА опубликовали их адреса.

Первый заместитель главы КГГА по вопросам самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба попросил горожан покупать елки только на легальных ярмарках.

"Призываю киевлян покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Инспекция по благоустройству получила задачу – контролировать размещение мест продаж хвойных, вносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей", – сказал Кулеба.

Приводим перечень 187 сезонных ярмарок по продаже елок в Киеве.

Для работы официальных ярмарок существуют определенные требования:

все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки, что защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном штрих-коде содержится вся информация о дереве;

территория ярмарки должна быть обязательно ограждена;

на площадке должна быть информация о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы;

у продавца должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева, он обязан указать стоимость погонного метра.

В КГГА добавили, что стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

Ранее "Страна" рассказывала, какие елки предпочитают покупать знаменитости.

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