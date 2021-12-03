В центре Лондона установили рождественскую елку, подаренную британской столице мэрией норвежского Осло. Дерево уже стало объектом насмешек местных жителей, которым не понравился ее облезлый вид.

Каждый год Норвегия дарит Лондону ель к Рождеству в знак благодарности за поддержку во Второй мировой войне. В этом году норвежцы доставили 20-метровое дерево, которое украшает Трафальгарскую площадь, расположенную в километре от Букингемского дворца.

Поток саркастичных комментариев по поводу елки наполнил соцсети. Так, политик Дэвид Кортен и бывший член Лондонской ассамблеи написал в своем Твиттере: "Рождественская елка в Лондоне 2021 года - самое убогое и грязное подношение, которое я когда-либо видел".

В комментариях пользователи начали соревноваться в остроумии: "У него алопеция", "Оно переболело ковидом", "Насколько я понимаю, это дерево - подарок народа Норвегии? Как ты посмел быть таким неблагодарным и критичным по отношению к подарку! Спасибо, Норвегия", "Мы воевали с Норвегией?" "Обрезана парикмахером Бориса Джонсона".

Кто-то пошутил, что половина ветвей дерева не отпала - они просто соблюдают социальное дистанцирование.

Также люди постят для сравнения пышные ели-красавицы в других городах планеты.

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