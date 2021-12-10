Полицейские Нью-Йорка арестовали 49-летнего бездомного по имени Крейг Таманах. Он поджег 15-метровую искусственную рождественскую елку в центре Манхэттена, на площади Фокс-сквер, у офиса News Corp., в котором расположены редакции Fox News, The Wall Street Journal и New York Post.

Об этом сообщается в сюжете телеканала Fox News.

По версии службы безопасности Fox, 8 декабря, после полуночи (по местному времени) Таманах взобрался на елку по металлическому каркасу, зажигалкой поджег имевшиеся при нем заранее заготовленные листы бумаги и оставил их на украшенном гирляндами дереве. Когда полицейские прибыли на место, елка уже пылала, а мужчина пытался сбежать.

Его задержали и предъявили ему обвинения в причинении вреда, создании угрозы и поджоге. Сейчас полицейские пытаются выяснить, зачем Таманах совершил такой поступок.

Пожарным удалось потушить возгорание, пострадавших нет. Ущерб, причиненный пожаром, оценивается в полмиллиона долларов.

Елку торжественно установили и зажгли в эфире предпраздничного выпуска телеканала Fox, однако после поджога ее пришлось демонтировать. В ближайшее время на площади установят новое дерево.

Ранее "Страна" рассказывала, как жители Лондона высмеяли свою главную общипанную рождественскую ель.

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