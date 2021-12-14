В канун новогодних праздников Государственное агентство лесных ресурсов Украины предупреждает о запрете вырубки елок в лесу, за это предусмотрена система штрафов.

Об этом сообщает в Facebook во вторник, 14 декабря, Гослесагентство Украины.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 23.07.2008 года №665, за срубленные елки, добытые незаконным путем, штрафы дифференцируются в зависимости от толщины ствола срубленного дерева.

Если диаметр ствола дерева до 10 см, то придется заплатить 545 гривен, от 10 до 14 см – 960 гривен, от 14 см – 2465 гривен.

Кроме того, елочные браконьеры будут вынуждены заплатить административные штрафы в размере от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое дерево (510 -1020 гривен).

В Гослесагентстве добавили, что с начала декабря за порядком в лесу следят мобильные рейдовые группы из государственной лесной охраны, экологов и полиции.

"Если вы стали свидетелем лесонарушения, сообщайте об этом в ближайшее территориальное управление или лесхоз и в полицию", - советуют в ведомстве.

Украинцам рассказали о штрафах за незаконную вырубку елок. Источник: Facebook/Гослесагентство

Ранее "Страна" информировала, что с прошлого года в Киеве начали работу по предотвращению незаконной вырубки елок в предновогодний период. Для этого проводились патрульные рейды, а сосновые деревья обрабатывались специальным раствором с неприятным запахом.

Также мы писали, что в Украине появились интернет-мошенники, которые выманивают деньги у тех, кто решил приобрести к Новому году елку. Под видом продажи искусственных елей они требуют предоплату, а потом исчезают.