В полиции рассказали, как в Украине выбрать и купить легальную новогоднюю елку
Патрульная полиция Киевской области рассказала о том, на что нужно обращать внимание при покупке новогодней елки.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Telegram.
Правоохранительные органы просят обращаться внимание на следующие пункты при покупке новогодней елки:
- Продажа осуществляется в легализованных местах или в лесном хозяйстве;
- На срезе каждого дерева должен быть электронный чип со штрих-кода лесного хозяйства, где он вырос;
- Продавец имеет полный пакет разрешений.
Кроме того, в полиции также детально рассказали о том, какие именно документы должен при себе иметь продавец елки:
- Лицензия на проведение вида экономической деятельности;
- Накладная из лесного хозяйства;
- Товарно-транспортная накладная;
- Документ, подтверждающий разрешение на торговлю именно в этом месте;
- Санитарно-гигиеническое заключение о прохождении радиологического обследования.
Правоохранительные органы также напоминают, что за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных елок предусмотрена административная и криминальная ответственность.
Ранее мы писали о том, что в канун новогодних праздников Государственное агентство лесных ресурсов Украины предупреждает о запрете вырубки елок в лесу, за это предусмотрена система штрафов.
Кроме того, "Страна" также сообщала о том, как украсить елку 2022, чтобы понравилось хозяину года — черному тигру.