Патрульная полиция Киевской области рассказала о том, на что нужно обращать внимание при покупке новогодней елки.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Telegram.

Правоохранительные органы просят обращаться внимание на следующие пункты при покупке новогодней елки:

Продажа осуществляется в легализованных местах или в лесном хозяйстве;

На срезе каждого дерева должен быть электронный чип со штрих-кода лесного хозяйства, где он вырос;

Продавец имеет полный пакет разрешений.

Кроме того, в полиции также детально рассказали о том, какие именно документы должен при себе иметь продавец елки:

Лицензия на проведение вида экономической деятельности;

Накладная из лесного хозяйства;

Товарно-транспортная накладная;

Документ, подтверждающий разрешение на торговлю именно в этом месте;

Санитарно-гигиеническое заключение о прохождении радиологического обследования.

Правоохранительные органы также напоминают, что за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных елок предусмотрена административная и криминальная ответственность.

Ранее мы писали о том, что в канун новогодних праздников Государственное агентство лесных ресурсов Украины предупреждает о запрете вырубки елок в лесу, за это предусмотрена система штрафов.

Кроме того, "Страна" также сообщала о том, как украсить елку 2022, чтобы понравилось хозяину года — черному тигру.