Все меньше времени остается до наступления Нового года. Все больше наших мыслей занято подготовкой к главному празднику.

2022-й год — черного (водяного) тигра. Это третий по счету знак двенадцатилетнего цикла по китайскому календарю. На Востоке именно это животное считается царем всех зверей — самым сильным, смелым, решительным животным. Кроме этого, он непредсказуем, импульсивен, упрям и агрессивен, не терпит лени и безынициативности. Но не стоит бояться: тигр очень справедлив и щедро наградит каждого, кто проявит усердие, экстраординарность и целеустремленность в грядущем году.

Со всей ответственностью нужно подойти к подготовке праздника. Эти хлопоты очень приятны и долгожданны и для взрослых, и для детей. Займитесь украшением квартиры всей семьей, продумайте все детали, учтите пожелания каждого ее члена. Окунитесь в волшебную атмосферу, проявите фантазию и обязательно угодите требовательному и своенравному хищнику.





Один из главных атрибутов новогоднего интерьера – это, конечно же, ёлка! В момент магического зарождения Нового года она подарит нам уникальную возможность попасть в сказку, поверить в чудо, загадать самые сокровенные желания! Именно под ёлочкой наши дети утром найдут свои долгожданные подарки. А их радость и счастье - это один из самых ценных подарков нам, взрослым.

Итак, начнем с расположения нашей красавицы. Согласно теории фэн-шуй, все предметы должны быть расставлены относительно сторон света, в зависимости от того, к чему мы в большей степени стремимся, чего в первую очередь желаем достичь. Поток энергии денег, любви или здоровья направлен в определенное место.





Определившись с местом, сконцентрируемся на наряде. Самое главное правило: ничто не должно напоминать тигру о его предшественнике — быке. Согласно легенде, бык в схватке победил и высмеял хищника, с тех пор они злейшие враги.

Украшать елку следует спокойными природными цветами. Это может быть микс из двух или трех цветов – золото или серебро с синим, белый с голубым и серым. Избегайте излишней пестроты и нагромождения. Очень лаконично и изыскано будет смотреться елка в однотонном наряде. Не лишними станут дополнения в виде еловых шишек, ароматных палочек корицы и искусственного снега на кончиках иголок.





В этом году будут уместны альтернативные цвета ели. Наша праздничная гостья может быть белой, синей, серебристой, заснеженной. Главное, чтобы она гармонировала с интерьером комнаты. Для этого мы можем сочетать в тон скатерти, занавески, мягкие подушки и уютные пледы, это особенно понравится хищной кошке.





Дополните праздничный дизайн всякого рода статуэтками тигра. Это принесет удачу в дом на весь следующий год.

И помните: под бой курантов ваши мысли и намерения должны быть максимально искренними и позитивными, желания – самыми смелыми. И благородный тигр точно не обделит вас своей благосклонностью!

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