Украшения из фоамирана на Новый год. Кадр из видео
Украшения из фоамирана на Новый год. Кадр из видео

Новый год — особенный, один из самых долгожданных и фееричных праздников. В это время в сказку верят не только дети, но и взрослые. Вокруг все сияет, блестит, переливается. Новогоднюю атмосферу хочется создавать повсюду.

В украшении школ и детских садов принимают участие не только мальчишки и девчонки, но также их родители. Как и что создать своими руками — конечно, не без участия наших чад и без больших финансовых вложений, — мы вам сейчас расскажем и покажем.

Новогодние аппликации и объемные поделки из глитерного фоамирана, сияющего в огнях гирлянд и бенгальских огней, станут достойным украшением уютного школьного класса, актового зала с огромной елкой, тихой теплой спальни в детском саду и даже рабочего кабинета взрослых.

фоамиран

Такие листы формата А4 продаются почти в каждом магазине канцелярии или интернет-магазине. Один стоит около семи гривен.

Одно из самых простых и недорогих украшений — это аппликации на стену. Из фигурок можно создавать целые сказочные истории. Вот, например как эта:

новогодние аппликации

новогодние аппликации

Можно использовать конкретно эти шаблоны или же просто взять их за основу, запастись терпением и дать волю фантазии.

украшения на новый год 2022 

Или такая:

украшения новый год

Новый год придет под знаком тигра. Это, хоть и большая, но все-таки кошка. А, как мы знаем, кошки любят всякие бантики, шарики. И тут мы сможем порадовать и ребят, и хозяина грядущего года.

Используя этот шаблон получаются такие милые бантики.

украшение дома на новый год

Ними можно украсить небольшую ёлочку на учительском столе.

Звезды из фоамирана можно использовать как самостоятельно, так и создавать в композиции.

украшения дома на новый год

Для такой нам понадобится коробка из под обуви. Вырезаем из крышки по периметру середину, оборачиваем дождиком в цвет. Звезды разных размеров продеваем сквозь нитку или дождик-нитку, дополняем маленьким шариком в цвет композиции. Такой своеобразный венок украсит дверь кабинета.

новогодние украшения

Как вариант — совместными усилиями смастерить много таких звездных гроздей и развесить под потолком кабинета.

Каждая из этих поделок под силу детям. А это имеет огромное значение для них! Поверьте, результат очень порадует всех участников процесса создания новогоднего настроения!

Дополнительно для вас - видеоурок 7 поделок на Новый год из фоамирана своими руками:

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