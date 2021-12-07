Новый год — особенный, один из самых долгожданных и фееричных праздников. В это время в сказку верят не только дети, но и взрослые. Вокруг все сияет, блестит, переливается. Новогоднюю атмосферу хочется создавать повсюду.

В украшении школ и детских садов принимают участие не только мальчишки и девчонки, но также их родители. Как и что создать своими руками — конечно, не без участия наших чад и без больших финансовых вложений, — мы вам сейчас расскажем и покажем.

Новогодние аппликации и объемные поделки из глитерного фоамирана, сияющего в огнях гирлянд и бенгальских огней, станут достойным украшением уютного школьного класса, актового зала с огромной елкой, тихой теплой спальни в детском саду и даже рабочего кабинета взрослых.

Такие листы формата А4 продаются почти в каждом магазине канцелярии или интернет-магазине. Один стоит около семи гривен.

Одно из самых простых и недорогих украшений — это аппликации на стену. Из фигурок можно создавать целые сказочные истории. Вот, например как эта:

Можно использовать конкретно эти шаблоны или же просто взять их за основу, запастись терпением и дать волю фантазии.

Или такая:

Новый год придет под знаком тигра. Это, хоть и большая, но все-таки кошка. А, как мы знаем, кошки любят всякие бантики, шарики. И тут мы сможем порадовать и ребят, и хозяина грядущего года.

Используя этот шаблон получаются такие милые бантики.

Ними можно украсить небольшую ёлочку на учительском столе.

Звезды из фоамирана можно использовать как самостоятельно, так и создавать в композиции.

Для такой нам понадобится коробка из под обуви. Вырезаем из крышки по периметру середину, оборачиваем дождиком в цвет. Звезды разных размеров продеваем сквозь нитку или дождик-нитку, дополняем маленьким шариком в цвет композиции. Такой своеобразный венок украсит дверь кабинета.

Как вариант — совместными усилиями смастерить много таких звездных гроздей и развесить под потолком кабинета.

Каждая из этих поделок под силу детям. А это имеет огромное значение для них! Поверьте, результат очень порадует всех участников процесса создания новогоднего настроения!

Дополнительно для вас - видеоурок 7 поделок на Новый год из фоамирана своими руками:

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