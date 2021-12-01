Декабрь наметит для каждого знака зодиака свою стратегию, но ключевыми аспектами завершающего месяца 2021 года станут следующие события: возможность запуска бизнеса, смены работы, возвращения долга, начала обучения; из негативного - манипуляции, которые идут в вербальном канале или посредством информации в СМИ, затруднительные вопросы, связанные с кредитом, банками, недвижимостью, партнерскими отношениями и далёкими знакомыми.

4 декабря произойдет солнечное затмение в созвездии Стрельца, которое завершит некоторые события, происходившие в жизни каждого знака зодиака в мае-июне 2021 года.

Во многом за проблемные аспекты будет отвечать квадрат Сатурна с Ураном, который вступит в силу с середины декабря. Возвратятся некоторые трудности, наметившиеся в январе-феврале, июне и конце ноября 2021 года.

С 29 декабря Юпитер переходит в созвездие Рыб и точно так же возвращает в нашу жизнь некоторые события июня. Поэтому, если в начале лета в вашей жизни наметились позитивные тенденции, эта же сфера будет радовать вас и в декабре. Вспомните, что вас делало счастливым, где вы черпали вдохновение и благодаря чему чувствовали легкость. И принимайтесь возрождать в своей жизни все положительные моменты.

Овен (21.03 - 20.04)

В декабре с 7 по 20 число у Овнов наступит дисгармоничный период. Дни будут наполнены суетой, некоторыми осложнениями в отношениях и делах, обманами, неправильной оценкой происходящего и непониманием ситуации. Так или иначе, все события месяца могут повлечь за собой некоторые ошибки, которые скажутся на вашей репутации. В конце года вам необходимо будет принять важное решение. Как только вы это сделаете, поверьте, сможете решиться на всё, что угодно.

Телец (21.04 - 21.05)

В декабре одна из важных для вас ситуаций может иметь успешное завершение, при условии, что она будет сопровождаться настойчивой работой и хорошим планированием с вашей стороны. Для деловых переговоров период не будет удачным. Вероятнее всего, вы не найдете общего языка с партнерами, под угрозой могут оказаться не только ваши взаимоотношения, но и общий бизнес. В семейном бюджете возможны большие траты, поэтому Тельцам луче не заниматься финансовыми операциями в конце года.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В декабре лучше избегать неадекватных и агрессивно настроенных людей. Любой конфликт может иметь непредсказуемые последствия. После 7 декабря начнется довольно сложный период, когда Близнецы могут столкнуться с необязательностью, предательством или обманами со стороны партнера. Будьте внимательны: некоторые высказывания и поступки могут стать следствием прошлых ошибок и легкомысленности.

Рак (22.06 - 22.07)

В период с 7 по 20 декабря на вас могут воздействовать дисгармоничные явления. Напряженность в воздухе в течение декабря может стать причиной ссор и конфликтов буквально на ровном месте. Месяц не будет благоприятным для финансовых операций: особенно нежелательно давать деньги в долг. В декабре как раз тот случай, когда их возвращения придется ждать как минимум до следующего года, а то и дольше.

Лев (23.07 - 23.08)

Декабрь - это месяц, когда актуальной для вас станет мудрость о том, что "слово - серебро, а молчание - золото". Старайтесь как можно меньше говорить, чтобы не проговориться о том, о чем важно молчать. С 7 по 20 число Львы могут оказаться более зависимыми от обстоятельств и окружающих людей.

Дева (24.08 - 23.09)

В начале декабря Девы могут чувствовать себя менее защищенными. В это время лучше не начинать долгосрочные отношения или связи, которые потом могут больно ударить по независимости и уверенности вашего знака. После 20 декабря в жизни может произойти энергетический всплеск.

Весы (24.09 - 23.10)

В декабре Весам нужно тщательнее проверять информацию. Недостоверные источники могут повлиять на ваше положение. Также будьте внимательны, чтобы знакомые или коллеги не подталкивали вас к поспешным или непродуманным действиям или решениям. Скорее всего, ближе к Новому году многое будет пересмотрено и изменено.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В декабре Скорпионы могут ощутить на себе недобросовестность окружающих, изменение изначальных договоренностей, обманы. По этой причине многим представителям знака в это время нежелательно заниматься финансовыми вопросами, подписывать соглашения или договора. Скорее всего, после 20 числа некоторые ваши решения будут пересмотрены.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов возрастет стремление к переменам, к осуществлению намеченных планов. Поэтому чрезмерная решительность и нетерпимость может подталкивать многих представителей знака на необдуманные поступки. Будьте внимательны: на дисгармоничных энергиях вы можете больше потерять, чем создать.

Козерог (22.12 - 20.01)

В декабре прочная и выстроенная Козерогами система может дать сбой как в работе, так и личной жизни. Заранее расстраиваться не нужно, разберитесь в тонких моментах и предотвратите дальнейшее усугубление ситуации. Звезды будут на вашей стороне, поэтому благодаря интуиции вы сможете разобраться со всеми сложностями.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вам стоит быть внимательнее с окружающими людьми, потому что они могут влиять на все сложные и запутанные ситуации в этом месяце. Проанализируйте вопросы контроля в рабочем коллективе и вашей семье. Возможно, вы откроете для себя новые подходы и технологии, которые позволят гармонично объединить разные сферы вашей жизни. Все новации будут сводиться к Интернету и вашей готовности к изменениям.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вы можете попробовать свои силы в новых направлениях. Но начинать реализацию новых проектов лучше в следующем месяце, а в декабре стоит все тщательно продумать и спланировать. В конце месяца, после 25 декабря, обстановка стабилизируется. Звезды советуют вам не бояться экспериментировать и пробовать новые подходы в сфере коммуникаций и технологий. Проще относитесь к тому, что новшества поначалу могут долго не приживаться, но терпение сгладит все острые углы.