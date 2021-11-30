Сегодня наступит 26-й лунный день в Весах, день сосредоточения и самоуглубления. Также в этот день может произойти достаточно много конфликтных ситуаций. Общение с близкими и друзьями не пойдет сегодня на пользу. Определенные хлопоты и суета могут стать преградой на пути к достижению желаемых результатов. Звезды советуют не заниматься делами, которые требуют большой активности. Также знакам зодиака категорически противопоказано хвастаться и судить других.

Представляем подробный гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня как никогда прежде необходимо воздержаться от конфликтов и возражений на работе. Выясните все обстоятельства и детали ситуации, позицию и мнение вашего визави. Возможно, вы и сами вели бы себя аналогичным образом на его месте.

Телец (21.04 - 21.05)

Если на пути к цели вы столкнетесь с некоторыми преградами, не жалуйтесь на судьбу. И тогда сможете спокойно преодолеть любые невзгоды. Пришло время задуматься над рабочими перспективами и навести порядок в финансовых документах.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня вам захочется ощутить чуть больше свободы и счастья. Помните о том, что в вашем случае контроль нужно терять с головой, подходя к каждой ситуации с долей скепсиса. Другие представители вашего знака могут выделить сегодняшний день для прохождения собеседования, работу с документами и проведение презентаций.

Рак (22.06 - 22.07)

Гибкость станет условием успеха для вас. Сегодня вы можете позволить себе спонтанные поступки и рисковые действия. Ничего не бойтесь, ни в чем не сомневайтесь. Плывите по течению и не спорьте ни с кем, успех будет вам гарантирован.

Лев (23.07 - 23.08)

На ваши плечи может лечь новая финансовая ответственность. Тщательно взвешивайте денежные вопросы, избегайте спонтанные покупки. Подумайте, готовы ли вы к новым обязанностям, прежде чем переходить к активным действиям.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня прекрасный день для укрепления семейных отношений, планирования и коммуникаций с друзьями. Только старайтесь контролировать свои эмоции во время общения. Подбирайте позитивно окрашенные слова, в переписке чаще ставьте улыбчивые смайлики. Это поможет избежать недопониманий.

Весы (24.09 - 23.10)

Вам необходимо уделить внимание своему бюджету, поскольку впереди вероятны незапланированные траты. Однако звезды предвещают вам неожиданную финансовую поддержку со стороны близких. В этом случае можете соглашаться на приобретение мебели, техники и других немаловажных вещей для своей семьи.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Хороший день для завершения начатых дел и подведения промежуточных итогов года. Позвольте себе быть неидеальными. Некоторые хвосты по работе - это нормальное положение дел. Поэтому оставайтесь самими собой и сохраняйте спокойствие.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Уделите время себе и своей внешности, вас могут ожидать незапланированные знакомства и приключения. Также подумайте о своей безопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Звезды рекомендуют вам восполнить знания о первой медицинской помощи и иметь при себе необходимые медикаменты. Рискуйте с умом, но не останавливайтесь!

Козерог (22.12 - 20.01)

День предстоит не слишком активный и хлопотный, а значит, он отлично подойдет для планирования. Также некоторые представители вашего знака могут использовать сегодняшние сутки, чтобы найти интересное для себя хобби. Вечер можно провести в романтической атмосфере или признаться родному человеку в любви!

Водолей (21.01 - 20.02)

День будет благоприятный для того, чтобы определиться с перспективами и направлениями в карьере. Разберитесь со всеми нюансами, которые не дают вам покоя. Постарайтесь придерживаться своих жизненных принципов и остерегайтесь сомнительных предложений.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не совсем хороший день для общения, а также личных и деловых знакомств. Вам необходима организованность, чтобы направить все свои силы и энергию на рабочие проекты. В плане эмоциональной разгрузки и расслабления подойдет кулинария, уборка в доме или прогулка с собакой в парке.