В восточной культуре год Тигра покровительствует смелым и сильным людям, которые не боятся быть лидерами и показывать свои амбиции. Поэтому 2022 год Черного Водяного Тигра (который наступит 1 февраля) будет мощным и наполненным. Перемен будет достаточно как хороших, так и не очень. Но многое будет зависеть от набора собственных характеристик знаков. Например, Тигр благосклонен к трудолюбивым, физически крепким и выносливым людям, которым не страшны трудности и которых закаляют испытания. Этих смельчаков ждет фантастический год, наполненный приключениями и драйвом.

Чрезмерно рисковые и авантюрные, не знающие насыщения и меры, могут поплатиться своей беспечностью, повстречав на пути достойного соперника. А вот слабым и доверчивым, слишком покорным и покладистым, трусливым и ленивым год придется не по душе. Впрочем, если вы уже сейчас готовы назвать себя скорее "жертвой" 2022 года, чем его хозяином и укротителем, то можете вздохнуть с облегчением. Тигр не будет долго мучить тех, кто намного слабее его из чувства собственного достоинства, а некоторых и вовсе обойдет стороной. Уж такой этот год своенравный и капризный: предпочитает достойных самому себе.

Крыса (мышь)

1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

В 2022 году может возникнуть желание стать известным блогером и творчески себя проявить. Звезды не исключают также смену деятельности в середине года. В плане карьеры вас ждет много энергии и энтузиазма. Причиной станет ваша внутренняя мотивация и желание перемен, которые вы отчетливо ощутите уже в феврале следующего года. Чтобы не накрыло выгорание, важно найти увлечение не только по душе, но и то, которое принесет доход.

Грызунов в 2022 году будет чаще посещать пьянящее чувство получения зарплаты, которую можно потратить на хобби, новый гардероб, обучение и путешествия. Астрологи не рекомендуют экономить на себе, поскольку финансы станут для вас инструментом для достижения цели. Деньги будут приходить стабильно, а некоторые из вас даже рискнут вложить средства в небольшой бизнес, побаловать себя дорогой косметикой или абонементом в кинотеатр. Помните, что вам необходима творческая энергия, чтобы начать зарабатывать больше.

В 2022 году пора завязать с вредными пищевыми привычками: откажитесь от сладкого и частых перекусов. Так вы сможете достичь стройности и подтянутости. Если у вас нет желания сжигать лишние кило в спортзале, можете выбрать прогулки на дальние расстояния и отказаться от лифтов. Также звезды рекомендуют вам не открывать перед сном ютуб или соцсети. Лучше прочитать 30 страниц книги, чтобы убрать невроз и взвинченность.

Хорошая совместимость в 2022 году будет с Собакой, Тигром, Петухом, Змеей и Быком.

Бык

1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

В следующем году Быку будет явно не хватать часов в сутках, чтобы справиться со всеми делами. Работа может восприниматься вами как арена соревнований, но к апрелю 2022 года вы сможете адаптироваться к новому ритму. На выработку привычки может потребоваться от четырех до шести месяцев. Зато вы научитесь правильно планировать свой день и определять приоритетность задач. Вполне возможно, руководство захочет от вас большей инициативности и творческого подхода, поэтому не бойтесь высказывать свои идеи. Дайте своей искре созидания вырваться наружу. В середине года вы сможете иначе взглянуть на своих коллег и понять, что для вас и вашего коллектива нет ничего невыполнимого.

Не стоит браться за выполнение финансовых задач повышенной сложности без предварительной подготовки. Астрологи советуют молодым Бычкам как следует подстраховаться в материальном плане - обзавестись недвижимостью, личным автомобилем и техникой. Оставляйте себе заначки на непредвиденные ситуации, связанные с ремонтом и обслуживанием статусных вещей. Не надейтесь на случайные заработки. Они не наполнят ваш холодильник так быстро, как вам бы того хотелось. В августе у вас появится прекрасная возможность заработать на все свои капризы, но деньги будут приходить в зависимости от вложенных усилий. В мае у вас могут попросить взаймы, но лучше не рисковать, одалживая крупные суммы. Поверьте, что отказать без объяснения причин является нормальным.

Не откладывайте свое здоровье в долгий ящик - посещайте врачей не с целью вылечить заболевание, а чтобы предотвратить его. За Быками водится нехорошая привычка - долго скрывать свои чувства и закрывать глаза на явные проявления агрессии и раздражения. Конечно, можно негатив выплескивать при помощи активностей. Но когда вас с головой накрывает тревогой, лучше обратиться не к тренировкам или рисованию, а к специалисту, который поможет вам справиться с неприятными состояниями.

Бык совместим с Петухом, Змеей, Крысой и Собакой.

Тигр

1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

С рабочими вопросами Тигр будет разбираться играючи. Ни одно задание не сможет выбить его из колеи. Насколько быстро вы справитесь с задачей будет зависеть исключительно от вашего настроя на победу. С первых дней вашего года коллеги начнут относиться к вам с особым пиететом, у вас откроются внутренние ресурсы для совершенствования профессиональных навыков. Получаемая информация также будет усваиваться достаточно быстро, рождая в вашей голове немало толковых идей. Возможно, ваши успехи повлияют на продвижение в карьере. Но если не хотите, чтобы на вас взвалили больше рабочих хлопот, лучше не загадывайте это повышение. Для тех, кто решится сменить работу, рекомендуется обратить внимание на свое соответствие требованиям работодателя и на то, какой новый опыт вы можете получить. Лучшее время для смены рабочего места - с июля по август.

2022 год повлечет за собой много трат, однако денежные потоки будут максимально устойчивыми. Поэтому если вы запланировали крупные покупки, можете смело отправляться за ними, прихватив с собой за компанию своих родных. Также год будет удачным для инвестиций, открытия депозита в банке и участия в благотворительных проектах.

У Тигра слишком много соблазнов и мало физической активности, поэтому тренировки выйдут на первый план в 2022-м. Как минимум, можно начать с 50 приседаний в день и отказа от печенья и шоколадок. Внимательнее отнеситесь к своему психологическому и физическому здоровью. Вместо встреч в кафешках, можете проводить переговоры во время прогулок в парке у водоема. Не забывайте включать в рацион продукты, богатые микроэлементами и кальцием, который необходим для здоровья кожи и волос. Исключите неконтролируемые застолья, избегайте незрелых фруктов, а также всех продуктов, которые вызывают у вас сомнения своим запахом или внешним видом.

Отношения Тигра лучше всего сложатся с Лошадью, Драконом и Кабаном.

Кролик (Кот)

1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Тигр устроит Кролику настоящие испытания в карьере, попутно вознаграждая его трудолюбие и быстрый рабочий темп массой возможностей для развития и роста. С одной стороны, изменения окажутся положительными, с другой - их будет так много, что Кролик устанет выбирать и бояться ошибиться в своем выборе. Перспективных вакансий и способов заработать будет много, но еще больше будет желания успокоиться и отдохнуть, трезво оценивая свои силы и радужные обещания работодателей. Инициативность и смелость Кролика не будет безграничной и довольно быстро иссякнет. Поэтому нужно выбрать средний темп работы и взвешенный подход. В июне-июле вам поступит предложение, от которого будет нелегко отказаться, но звезды советуют отказаться от необдуманных решений. В 2022 году вы поймете, насколько важно просчитывать шаги наперед и оценивать потенциальные риски. Особое внимание обратите на шутки, которые коллеги позволяют в ваш адрес. Не бойтесь сказать, если некоторые из них будут за гранью допустимого.

Единственное, что Кролику крайне нежелательно в 2022 году - брать кредит или занимать деньги. Нельзя быть столь беспечным и нырять с головой в долговую пропасть, надеясь на стабильность курса валюты, своего дохода или других обстоятельств. Лучше как следует накопить собственных средств, если есть желание оформить серьезную покупку. Также звезды советуют подальше держаться от азартных игр и авантюр. Живите по средствам и даже периодически затягивайтесь поясом потуже. Как минимум, не демонстрируйте улучшение качества жизни до середины лета, даже если вам повысят зарплату в начале года. В ноябре вы сможете оформить выгодную финансовую сделку.

В сфере здоровья вас может штормить: то вы будете паниковать, обнаруживая у себя все болезни мира, то игнорировать врачебные предписания, полагаясь на идеальный иммунитет. Не будьте ипохондриком. Если у вас есть жалобы на самочувствие - идите к врачу, а не в google-поисковик. А лучше объявите бойкот самолечению. Летом важно избегать солнца, чтобы не получить тепловой удар.

Отношения Кролика будут гармоничными с Овцой, Кабаном, Обезьяной, Собакой и Крысой.

Дракон

1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

2022 для Дракона выдастся веселым и насыщенным. Вы с легкостью можете занять руководящую должность или на несколько ступеней подняться вверх по карьерной лестнице. При этом даже доказывать свое превосходство не потребуется. А если приложить к повышению немного больше исполнительности и активности, сможете получить даже больше, чем планировали. Поэтому смело желайте большего, рискуйте и открывайте собственный стартап (хороший период наступит с апреля). В коллективе важно не задирать нос, не подтрунивать над менее успешными коллегами и позволять себе исключительно конструктивную критику. В течение всего года фортуна будет к вам так же благосклонна, как и высшее руководство.

В новогоднюю ночь Драконы загадают много денег и в следующем году их желание исполнится. Крупных расходов не будет, а, наоборот, можете рассчитывать на неожиданные денежные источники и пассивный доход. Причем ежемесячные суммы, которые вы будете получать, приятно вас порадуют. Так к концу года вы окончательно почувствуете себя успешным и благополучным человеком. Некоторые Драконы примутся воплощать свои мечты, другие - инвестировать или заниматься благотворительностью.

Звезды советуют Драконам позаботиться о своей нервной системе, прекратить есть острые блюда и злоупотреблять алкоголем. В 2022 году важно улучшить физическую форму и привести в норму свой гормональный фон, если в этой сфере будут наблюдаться отклонения. Обратитесь к специалисту в том случае, если подозреваете, что за неконтролируемыми вспышками гнева может скрываться психологическое заболевание. Не шутите с этим, процессы могут оказаться намного более глубинными и нуждаться в длительной коррекции.

Дракон лучше всего совместим с Тигром, Змеей и Крысой.

Змея

1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Тигр уважительно отнесется к мудрой Змее и наградит её победами на всех фронтах. В работе Змея может столкнуться с весьма требовательными и даже специфическими клиентами. Это произойдет весной. Будьте готовы подавить в себе гнев и раздражение, чтобы доказать свой профессионализм. Ваше терпение вам возместится сторицей. Осенью ваша карьера пойдет вверх и уже родные могут показать свой норов. Оставаясь спокойными и ответственными, вы без труда заработаете себе руководящую должность. К концу года ваши успехи всерьез озадачат близких. Они непременно станут считаться с вашим мнением и обратятся к вам за советом.

В вопросе финансов Змею ждет стабильность с января 2022 года, а со второй половины года Тигра материальное положение улучшится. Окружающие будут выпытывать у вас денежные секреты, но лучше не раскрывать посторонним свои финансовые источники и не называть точную сумму средств, которая циркулирует по вашим каналам. Все счета держите под надежным паролем, не разглашайте его никому. В следующем году в жизни Змей произойдет много ситуаций, потенциально сулящих вам богатством. О вас вспомнят те, кто занимал у вас деньги и наконец-то выплатят все деньги, да еще и с процентами. Год будет благоприятным для покупки недвижимости. К ее выбору лучше подойти осознанно.

Здоровье Змеи может пошатнуться только по причине внутреннего ощущения безвыходности и тоски. Чтобы победить меланхолию старайтесь чаще менять привычный маршрут дом-работа-магазин-дом. Встречайтесь с друзьями, проводите время с домашними любимцами, занимайтесь разными видами спорта, находите время на творческий досуг, парикмахерскую, поход к косметологу. Главное, чтобы работали не только ваши мышцы, но и извилины. Когда плечи расправятся и кишечник заработает как часы, уйдут лишние килограммы и появится легкость, тогда поднимется настроение и захочется жить и наслаждаться каждым днем.

Змея наиболее хорошо совместима с Драконом, Обезьяной и Петухом.

Лошадь

1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

В 2022 году Лошади необходимо отбросить лишнюю скромность и максимально проявить свой творческий потенциал. Такую смелость хозяин года поощрит всеобщим признанием и вдохновением. Если у вас найдутся предложения по улучшению работы в коллективе, не бойтесь их озвучить. Поскольку у вас определенно есть талант видеть необычное в рутинных вещах, ваши идеи окажутся весьма полезными для руководства. Проявите решимость и начните вести страницу в соцсетях о своем хобби. Возможно, вы что-то готовите, пишите эссе, создаете украшения. Раскройте таланты окружающим и проявите больше уверенности на работе.

Учитывая вашу тягу к труду, в 2022 году есть большая вероятность достойной прибыли. Однако не исключено, что у вас может открыться также жгучая тяга к покупкам. Это может спровоцировать значительный отток денежных средств, а ваша заначка станет намного тоньше. Поэтому старайтесь быть на стороне осознанного шопинга и жизненно необходимых вещей. Вам нежелательно одалживать деньги, поскольку ваш заемщик с большой вероятностью не отдаст долг. Стабильной ситуация станет в начале лета. В это время можно вложить часть средств в ремонт и обустройство жилья.

Ответственность - это хорошо, но в следующем году необходимо анализировать объем выполняемых задач и распорядок дня. Обращайте внимание на свой режим питания, сон, физическую форму. Не идет ли здоровье в ущерб производственным подвигам, не накапливаются ли переживания в теле. Также энергию способен отбирать страх ошибки и осуждения, поэтому ничего не бойтесь. Не менее важно тщательно следить за работой сердца, кожей и печенью, больше отдыхать и наблюдать за природой.

Лошадь совместима с Тигром и Козой.

Коза (Овца)

1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

В 2022 году Козе нужно найти золотую середину между нерешительностью и самоуверенностью. В мае и июне ваша работа потребует от вас смекалки, хладнокровия и выдержки. Постарайтесь не впадать в панику и спокойно урегулировать любую по сложности ситуацию. Тщательно обдумывайте свои действия, чтобы избежать похожих проблем и сценариев в будущем. Еще одним важным в профессиональном плане качеством Козы станет правильная реакция на критику. Запаситесь терпением и тактом даже в том случае, если коллеги будут делать вам не самые приятные замечания. Не нужно бросаться тут же отстаивать свою правоту. Проанализируйте претензии собеседников. Может быть, вы ошибаетесь. Тогда следующим полезным навыком для вас станет умение признавать свои ошибки. Так вы станете первоклассным специалистом, к которому выстроится очередь клиентов.

В финансовом плане у Козы в следующем году будет "то пусто, то густо". Но не стоит отчаиваться раньше времени. Вам нужно чуть более рациональнее подходить к тратам, только и всего. Не спешите отправляться за покупками в тот же день, когда получаете зарплату, обождите хотя бы несколько дней, дайте деньгам полежать в вашем кошельке или переночевать на банковской карте. Звезды рекомендуют всячески избегать импульсивных покупок. Если сможете прожить без желаемой вещи хотя бы месяц, значит, она не относится к разряду обязательных и необходимых. По такому же принципу проанализируйте самые частые и ненужные статьи расходов. Например, как часто вы покупаете кофе и сигареты? Откажитесь от них, сможете сэкономить.

Козе пойдет на пользу профилактика простудных заболеваний, особенно весной. Не спешите переодеваться в летние вещи, как только растает снег, избегайте переохлаждений и сквозняков. Летом может быть повышен риск травм, отдайте предпочтение спортивному стилю в одежде, будьте осторожны и внимательны в дороге. Самыми опасными занятиями могут быть катание на велосипеде или роликовых коньках. Также будьте внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

Коза совместима с Кроликом (Котом), Лошадью и Кабаном.

Обезьяна

1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

В следующем году Обезьяне будет обеспечен карьерный рост и авторитет на рабочем месте. Ее будут ценить как коллеги, так и руководство, какие бы выкрутасы она не устраивала на рабочем месте. Все дело в умении мобилизовывать силы в нужный момент, действовать четко и уверенно. И такая способность в году Тигра проявится максимально. Хозяин года вознаградит вас за умение молниеносно включаться в процесс и делать все на "отлично" в самых стрессовых ситуациях. Впрочем, из-за вашей нестабильности в коллективе могут быть недопонимания. Некоторые коллеги посчитают вас посредственным и даже легкомысленным сотрудником. Постарайтесь не усугубить ситуацию подколками в их адрес, обойдитесь без провокаций и конфликтов. Умейте обозначить свои границы без оскорблений, фамильярности и грубости.

Финансовый поток будет стремительным, но непостоянным. Некоторые сделки принесут 500% дохода, а другие станут убыточными. Поэтому в денежных вопросах Обезьянам нужно быть максимально серьезными. Особенно это касается кредитов и бумаг, связанных с недвижимостью. Читайте внимательно то, что написано в договоре мелким шрифтом, нельзя слепо доверять и подписывать документы, тщательно с ними не ознакомившись и не прояснив для себя важные юридические детали. Не стесняйтесь обращаться за правовой консультацией. Максимально критично отнеситесь к любым предложениям, которые обещают вам легкие деньги и баснословное богатство. Азартных затей, финансовых пирамид и мошеннических схем лучше всячески избегать. Без жалости блокируйте все сомнительные предложения в соцсетях.

В 2022 году Обезьяне желательно избегать экстремальных увлечений, например скоростной езды, рафтинга, прыжков с парашютом или полетов на вертолете. Травмоопасный период может быть в летние месяцы, поэтому дозируйте свой рисковый досуг и проверяйте спасательное снаряжение и наличие аптечки. Также лучше свести к минимуму шумные вечеринки с алкогольными коктейлями. Находите более "трезвые" способы расслабиться.

Обезьяна лучше всего совместима с Крысой, Кроликом (Котом) и Быком.

Петух

1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

2022 год подтолкнет Петуха к профессиональному развитию. Наступит прекрасное время, когда вам покорятся любые карьерные вершины. Руководство может выбрать именно вашу кандидатуру для участия в презентациях, мастер-классах и других направлениях, повышающих вашу квалификацию и узнаваемость в обществе. Вы можете также проявлять инициативу самостоятельно. Но главное - не отказывайтесь от непривычных задач, развивайте свое мышление, тренируйте логику. Наиболее благоприятный период для карьерного роста с августа по октябрь. Попытайтесь до этого времени показать себя как надежного человека, умеющего действовать профессионально и уверенно принимать серьезные решения. Еще неплохо заняться изучением иностранного языка. Это занятие тоже помогает мыслить нестандартно.

В этом году финансовое благополучие повалиться на Петуха, словно из рога изобилия. Кошелек будет полон даже без чрезмерных усилий с вашей стороны. Все зависит от везения и вашего настроения. Также есть вероятность получения наследства по материнской линии. Вырученные средства лучше не транжирить, а вложить в бизнес. Рассудительность в тратах будет крайне необходима в период с ноября 2022 по февраль 2023 года.

В сфере здоровья сильно беспокоиться не придется, однако важно обратить внимание на то, насколько чистыми являются воздух, которым вы дышите и вода, которую вы пьете. Многих проблем со здоровьем можно избежать, если на время переехать подальше от промышленных и транспортных загрязнений городов-миллионников. Например, провести месяц в горах или помочь родным в селе. Не забывайте поддерживать водный баланс организма в течение дня, ограничьте потребление соли и сахара, полюбите продукты с высоким содержанием клетчатки. Как только вы начнете питаться правильно, сможете почувствовать ясность мышления и прилив энергии. Проследите за тем, чтобы ваше увлечение не отнимало все ваше время, находите время на прогулки перед сном, медитации, йогу, дыхательные практики и все, что дарит вам душевный комфорт.

Совместимость Петуха в 2022 году будет особенно благоприятной с Быком и Змеей.

Собака

1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

2022 год обещает быть плодотворным, особенно в профессиональном плане. Важно сохранять приверженность своим идеям и оставаться верным слову. Лучше не давать обещаний в долгосрочной перспективе, поскольку каждые несколько месяцев у вас могут стабильно меняться планы. Обстоятельства могут складываться так, что вы не сможете выполнить обещание. С февраля по март наступит непростой период, который потребует пересмотреть некоторые принципы. Чтобы избежать возможные конфликты в коллективе, не разрешайте конкурентам посягать на свою территорию или заступать на вашу черту ответственности. Четко разграничивайте дружбу и обязанности, чтобы никому не дать возможности манипулировать вами через ваши уязвимые стороны. Научитесь смело и корректно выражать свое мнение, работать с возражениями и отказывать, когда работа идет вразрез с вашими принципами. Если в течение года у вас появится желание сменить работу, лучше подготовить для этого почву и не принимать эмоциональных решений.

В сфере денег и ценностей Собака будет желать шикарной жизни, но не всегда это будет совпадать с реальным положением дел. Используйте свои мечты в качестве мотивации для поисков дополнительных источников заработка. Но тут главное все рассчитать до нюансов, чтобы процесс зарабатывания на красивую жизнь не вытеснил жизнь реальную - с душевными встречами с друзьями, семейным отдыхом на природе, уходом за домашними любимцами или работой на даче. Жажда роскоши может сопровождаться приступами расточительства, поэтому трезво оценивайте свои возможности.

В плане здоровья обратите внимание на зрение и если у вас есть определенные сомнения в зоркости - посетите окулиста. В процессе работы или обучения рекомендуется делать специальную гимнастику для глазных мышц, массаж шейно-воротниковой зоны, повороты и наклоны головы. На выходных лучше расставаться с гаджетами и отправляться за город. Укрепляйте иммунитет в течение весны и лета (налегайте на овощи и фрукты, ягоды, заморозьте их на зиму), чтобы осенью и зимой было больше сил бороться с простудой.

Собака совместима с Кроликом (Котом), Тигром, Крысой, Кабаном и Обезьяной.

Кабан (Свинья)

1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

В 2022 году коллектив вас будет ценить за чувство такта и миролюбие. У вас есть возможность стать настоящей душой кампании, вывести на чистую воду притворщиков, примирить заядлых противников, добиться увольнения с работы сплетников. Отстаивайте свои интересы смело, не бойтесь происков недоброжелателей. Постарайтесь воздержаться от обсуждения с коллегами нерабочих вопросов, тем более не давайте другим людям советов, соблюдайте уважение к личной жизни окружающих людей и субординацию. Так ваши добрые намерения не вылезут вам боком, а вас не обвинят в раскрытии важных корпоративных тайн третьим лицам. Поэтому предусмотрительно обходите острые углы. Некоторые Кабаны смогут безболезненно сменить место работы. Может оказаться так, что вы просто перерастете занимаемую должность и захотите двигаться дальше. В таком случае не стесняйтесь задавать работодателям все интересующие вас вопросы на собеседовании.

Звезды обещают, что вторая половина 2022 года будет более благоприятной в экономическом плане. Поэтому если вам нужно погасить кредит, раздать долги или приобрести дорогую вещь, ориентируйтесь на период с июля месяца следующего года. Впрочем стабильные заработки вам обеспечены и в начале года и как итог, ваши доходы в 2022 будут больше, чем траты. Поэтому можете хоть каждый месяц баловать себя чем-то важным. Например, дорогим кофе, баночкой икры, новым аксессуаром или парфюмом. Эти мелочи жизни помогут вам получать приятные эмоции от денег. А вот продавать жилье или автомобиль в 2022 году не стоит, через несколько лет вы можете пожалеть об этом.

В плане здоровья важно обуздать неконтролируемое чувство тревоги и проститься с раздражением. Можете обратиться за помощью к специалисту, как только почувствуете тревожные симптомы. Не нужно подавлять и купировать чувства, которые вы испытываете. Наоборот, все негативные эмоции лучше выплескивать через спорт, душевные разговоры с другом или за просмотром слезливых драм. Именно от состояния вашей нервной системы будет зависеть ваше здоровье и качество жизни.

Кабан найдет поддержку и развитие в кругу Козы (Овцы), Кролика (Кота) и Собаки.