Сегодня, 24 августа, успех ждет всех волевых и сильных людей, в ком энергия бьет ключом, кто готов освобождаться от давнишних привычек ради нового и неизведанного. Астрологи относят к сегодняшним везунчикам тех, кто родился под созвездием Овна, Козерога и Рыб. Как правило, эта тройка представителей может похвастаться смелыми решениями и мнением, не зависящим от других.

Подготовили для этих знаков зодиака подробный гороскоп на сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Непрошибаемые и абсолютно уверенные в себе. Так можно кратко охарактеризовать Овнов, которые не просто независимы, а с легкостью могут подавлять все остальные знаки зодиака. Это остальным часто приходится угождать Овнам и подстраиваться под них. Манипулировать их поведением или как-то пытаться повлиять на их решения, невозможно. У Овнов практически нет слабых точек, например, жалости и сочувствия по отношению к окружающим. Исключением являются только их дети, в которых они души на чают и для которых с каждым днем пытаются становиться все большими авторитетами. В критические моменты они готовы смести всё на своем пути.

Сегодня, 24 августа, Овнам нужно исключить свое участие в интригах, чтобы не испортить себе репутацию. Лучше навестить друзей детства или посетить памятные места.

Козерог (22.12 - 20.01)

Самостоятельность Козерогов протекает из финансовой свободы. Они с раннего возраста показывают себя в трудолюбии и умении зарабатывать. Могут часто менять сферы деятельности из-за желания испытывать новые чувства и эмоции, а также набираться опыта в еще неизведанных сферах. Критика их мало заботит потому, что они ничего не принимают слишком близко к сердцу. Это самый хладнокровный знак зодиака, который отличается расчетливостью и редко обращается к другим за помощью. Единственное, что иногда сдерживает Козерогов, это их тревожность и тонкий просчет действий в случае поражения. Это немного стопорит этих знаков зодиака, хотя вряд ли их переживания видны окружающим.

24 августа принесет вам много радости. С самого утра вы узнаете приятные известия о человеке, который вам симпатичен. Удачно пройдут и намеченные на этот день деловые переговоры с руководством.

Рыбы (21.02 - 30.03)

Эти вольнодумцы никогда не будут делать то, что от них ожидают другие. Они не следуют общепринятым канонам и готовы нарушить любой закон, который не вписывается в их личную картину мира. Понятие моды для Рыб не существуют. Они сами себе стилисты и никогда не следуют веяниям масштабной индустрии. Все потому, что Рыбы, кажется, знают основополагающие вещи, благодаря которым в мире возможны развитие, эволюция и прогресс. Поэтому Рыбы не боятся трудностей, ловко перешагивают через преграды и всегда видят конечную цель, к которой придут рано или поздно.

24 августа Рыбам нужно рационально тратить свои силы, отложить дела менее важные и потратить время на личный отдых. Покупки сегодня лучше исключить, они могут быть неудачными.

Остальные знаки зодиака тоже дорожат своей независимостью, но не всегда готовы бороться за нее. Например Стрельцы и Львы свободолюбивые и всегда стоят на своем. Они умеют рисковать и боятся зависеть от кого-то в своей жизни. Однако им трудно отказывать близким, поэтому иногда они показывают прекрасные навыки адаптации. 24 августа как раз тот день, когда вы сможете и себе угодить, и близким. Главное - составить четкий план действий и неукоснительно ему следовать.

Знаки земли (Тельцы и Девы) с самого раннего детства проявляют самостоятельность и привыкли полагаться исключительно на себя. Они могут оказаться под чьим-то влиянием ненадолго, если влюбляются в человека до глубины души и начинают учитывать его советы. Длится это до тех пор, пока это оправданно. Все, что идет наперекор их воле, часто убивает хорошие чувства, которые они могли испытывать к любимому.

24 августа Тельцам и Девам нужно быть менее эмоциональными и сохранять спокойствие. Звезды не исключают, что именно сегодня в вашей жизни появится покровитель и вы сможете реализовать давние планы.

Самостоятельность Водолеев, Близнецов и Весов формируется в юности и потом уже единственное одобрение, которое им необходимо - это их собственное. Они привыкли расти, в первую очередь, над самими собой, поэтому конкурируют в том поле, где нет зависти или зависимости от похвалы другого. Этих представителей можно считать знаками с самой здоровой самооценкой, которые стремятся самосовершенствоваться.

У Водолеев, Близнецов и Весов 24 августа появится шанс восстановить прерванные отношения. Но с родственниками могут быть конфликты. Поэтому вам с трудом удастся достичь договоренностей.

Знаки водной стихии (Скорпион и Рак) умеют добиваться своего чужими силами. Там, где другие знаки будут действовать самостоятельно, Скорпионы и Раки сыграют на понятиях "взаимопомощи", дружеских или романтических отношений. Они действительно руководствуются чужими указками и советами, поэтому редко отстаивают собственные позиции. Но тут стоит учесть тот факт, что Скорпионы и Раки четко отдают себе отчет в том, что их ключ к успеху, это не излишняя независимость, а собственная самореализация. И своим поведением они часто показывают, что амбиции могут стать недостатком, а не достоинством.

24 августа Скорпионам и Ракам предстоит насыщенный день. Но у тех, кто сможет довольствоваться малым, может произойти продвижение по карьерной лестнице.

Напомним, ранее "Страна" публиковала рейтинг самых удачливых знаков Зодиака.

Мы также публиковали прогноз для знаков зодиака, которым важно инвестировать в свое развитие в августе 2021 года.