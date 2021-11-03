2022 год Голубого Водяного Тигра согласно восточному гороскопу будет покровительствовать людям с решительным, благородным и порой вспыльчивым характером. Всем тем, кто в предыдущий год был терпеливым, сможет подгадать момент и резко схватить желаемое.

Девиз года Тигра - "вижу цель, не вижу препятствий". И, действительно в следующем году многие знаки зодиака могут ощутить внезапный прилив смелости и сил, чтобы наконец-то решиться на перемены.

Впрочем, на востоке голубой цвет считается непостоянным, поэтому перемены могут касаться всех сфер жизни: места работы, проживания, профессиональной деятельности, окружения и материального состояния. При этом не все изменения будут положительными. Поэтому каждому представится довольно широкое поле для деятельности. И с учетом того, что результаты будут достигаться быстрее, нужно взвешивать и просчитывать все последствия, быть осознанными и осмотрительными.

Составили подробный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Чтобы преодолеть все препятствия на своем пути в 2022 году, Овну предстоит освоить приятный навык - научиться получать удовольствие от жизни. Не стоять на месте, но и не ускорять процессы. Особенно это касается финансовых вопросов. Тигр поддержит Овнов в любом начинании, поскольку является таким же амбициозным, независимым и упорным. А если какое-то дело не приносит достаточно денег, понаблюдайте и проанализируйте ситуацию. И только потом начинайте действовать!

Телец (21 апреля - 21 мая)

Год Тигра принесет Тельцу перемены. Вам захочется сменить профессию, страну или семейное положение. Если ходить проторенной тропой надоело, сосредоточьтесь все-таки на чем-то одном. А хозяин 2022 года поможет вам внести коррективы в вашу жизнь. Старайтесь действовать обдуманно и эффективно одновременно. В целом, год Тигра проверит, умеете ли вы достигать цели и идти до конца. Моментов для вдохновения будет хоть отбавляй, поэтому цепляйтесь за любую возможность стать лучшей версией самого себя и прекратите себя с кем-то сравнивать.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

2022 год подарит Близнецам стабильность и гармонию, ваш мятежный нрав успокоится и наконец-то обретет ту зону комфорта, о которой вы давно мечтали. Впрочем, надолго в отшельники не записывайтесь, иногда проявляйте заботу и беспокойство о ближних. А то пока вы будете радоваться собственным успехам, окружающий мир забудет о важной роли благодетеля, которую вы несете. В 2022 году вам необходимо лавировать и пытаться соблюдать баланс между двумя частями вашей личности - быть подобно горному потоку одновременно стремительным и спокойно журчащим. При этом действия ваши должны быть спонтанными и креативными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Год Тигра преподнесет вам много сюрпризов, исполнит несколько желаний и воплотит некоторые фантазии. В вашей жизни появится все хорошее, о чем раньше вы даже не могли подумать. Возможно, это будет связано с обретением домашнего уюта, встречей с внуками, путешествием в теплые страны или посещением Гранд-Каньона в Аризоне. А быть может, вы мечтаете о покупке недвижимости или лаврах знаменитости. Все желания могут стать реальностью, если вы будете действовать осторожно. Сделайте так, чтобы все проблемы испугались вашего энтузиазма и профессионализма. Позвольте 2022 году снять с ваших плеч чрезмерный груз обязательств и добавьте в жизнь немного спортивного азарта.

Лев (23 июля - 21 августа)

Год Тигра станет практически родным для Льва. Представители кошачьих смогут отлично поладить друг с другом благодаря жизнелюбию, благородству и лидерским качествам. Темп 2022 года покажется Львам стремительным, но останавливаться на пути к успеху, что замаячит на горизонте, не захочется. Вы будете энергичны и решительны как никогда. Но постарайтесь не оповещать окружающих на полпути к успеху. Если очень хочется с кем-то поделиться своей радостью, упоминайте о ней вскользь, без показной гордости и высокомерия, как обычное дело, задуманное ранее. Ваша слава и таинственность сделают вас настолько интересной личностью, что поклонники сами выстроятся к вам в очередь.

Дева (22 августа - 23 сентября)

Год Тигра принесет в жизнь Дев размеренность и упорядоченность. В этом году лучшее время, чтобы стать немного спокойнее. Особенно благоприятно всё сложится в личной жизни и семье. С финансовой стороны год предстоит стабильный и сытный, поэтому можете планировать важные покупки и смену гардероба. Также хозяин года приготовил для вас сюрприз в виде роста самооценки и повышения в карьере. В общем, Тигр сделает всё необходимое для вашего развития, а если желаемое будет недоступно, то подумайте о том, действительно ли это вам так необходимо. Вполне возможно, что все ваши неудачи могут оказаться надуманными и уже через какое-то время окажутся лучшими в жизни событиями. Поэтому тщательнее обдумывайте свои мечты и взвешивайте желания.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весь год Тигра будет для вашего знака довольно насыщенным и богатым на события. Вам представится столько возможностей, что это буквально поставит вас в замешательство. Впрочем, выбрать что-то одно у вас не получиться, потому что захочется всего и сразу. И хозяин года из дипломатических соображений не будет помогать вам в выборе только потому, что единственно правильное решение должны сделать вы лично. Поэтому постарайтесь заранее предугадать последствия своего вердикта, смотрите не на финишную ленту, а за ее пределы. Быть может, вам придется пожертвовать одним из своих желаний ради другого. Возьмите себе на вооружение жизненное кредо, что "только дураки бывают принципиальными". Тем более установки не работают в вопросах любви, поэтому решившись на что-то, постарайтесь не сбиться с пути, если у вас выдастся один плохой день или неделя плохого настроения. В 2022 году вы научитесь мыслить глобально.

Скорпион (24 октября - 23 ноября)

Тигр приготовил Скорпионам непростые события в 2022 году. Все они так или иначе станут следствием поступков предыдущих лет. Поэтому кто-то может надеяться на помощь друзей, рост дохода и отличное здоровье, а кто-то получит "ответочку" в виде предательства, хронических болезней и банкротства. Так или иначе, год Тигра - это бумеранг за все ваши действия. Но бояться необратимого - себе дороже, ведь как известно, мы получаем то, о чем думали вчера. Опыт прошлого может стать трамплином и послужить уроком. Поэтому начинайте уже в ноябре 2021 года закладывать тональность следующего года и строить прочный фундамент своего будущего. Крадитесь в 2022 год без лишних телодвижений и звуков, чтобы осилить предначертанные вам сложности.

Стрелец (24 ноября - 22 декабря)

Стрельцы по своей природе прирожденные охотники, поэтому они будут комфортнее всех чувствовать себя в 2022 году. Правда, им придется наточить свое оружие и заготовить самые острые стрелы для своего лука, ведь хозяин года не потерпит ни одного проявления слабости с вашей стороны. Тигр больно ударит по вашей доброте и благородству, показав свои коготки. Не позволяйте никому даже думать о том, чтобы сесть вам на шею. В рабочих вопросах давно пора перейти от теории к практике и на деле показать, чего вы стоите. Особенно удачным 2022 год будет в плане финансов: прибыль будет подстерегать вас на каждом шагу, нужно только ухватить себе самый сочный кусок, не сильно заботясь о чувствах остальных. Действовать придется дерзко и в чем-то наступая на горло своего правильного воспитания. Особенно это касается личной жизни. Пересмотрите свои взгляды и принципы, которые касаются личных отношений. Учитесь говорить "нет" каждому, кто вносит в вашу жизнь проблемы. Ритм 2022 года будет однозначно предполагать активность и позитивность, а не ленивое лежание на диване.

Козерог (23 декабря - 20 января)

В 2022 году Козероги поймут, что их образ мышления во многом предопределяет их реальность. Поэтому им нужно взять с собой в год Тигра только позитивные мысли и проницательность, оставив за бортом ненужную дотошность и интеллигентное занудство. Тигр откроет вам важную информацию, которая убережет вас от неприятностей, поэтому будьте на стрёме. Вполне возможно, тайные знания помогут вам стать тем человеком, который сможет легко найти выход из любой перипетии. Для удачной охоты в 2022 году вам нужно действовать открыто, четко заявляя о своих лидерских амбициях и желании предводительствовать. И да, на этом можно неслабо заработать. Немаловажно будет урегулировать вопросы сна и мигреней, если вас они тревожат. Вполне возможно, это связано с некоторыми факторами стресса, которые перманентно присутствуют в вашей жизни.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Год Водяного Тигра принесет Водолеям настоящее счастье повелителя морей и океанов. Вы будете настолько тонко чувствовать изменения в социуме, что сможете заблаговременно предчувствовать шторм в безбрежных волнах вашей жизни. В следующем году умение предугадывать события станет вашим козырем и принесет возможность проявить себя на работе, в учебе, любви и путешествиях. Звезды советуют вам довериться течению, а хорошее настроение и физические силы использовать в качестве парусов. Оттачивайте стратегии для каждой своей операции и набивайте трюмы честно заработанным золотом. А чтобы холодные волны не накрыли вас с головой, старайтесь не копить в сердце обиды и по-доброму воспринимать конструктивную критику в свой адрес. Для вас 2022 год - шанс на прекрасное будущее и никак иначе!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

В год Тигра в жизни Рыб наступит светлая полоса и порой вы будете завидовать своему собственному успеху. А путь к нему предстоит проложить по трем дорогам - мудрости, чувственности и интуиции. Да-да, обойти конкурентов во многих сферах жизни можно только на мягких лапах. Звезды советуют вам в любой ситуации оставаться спокойными и действовать профессионально. Также помните о том, что иногда жизнь напоминает полет на воздушном шаре: чтобы подняться ввысь, необходимо сбросить ненужный балласт. Обдумайте, с чем давно нужно распрощаться и оставьте всё ненужное в нынешнем году. Поверьте, вам жизненно необходимо наладить всю навигационную панель и приготовиться к далекому и светлому путешествию в 2022 год. Для вашего знака он приготовил много счастливый и сентиментальных мгновений. Вы легко можете стать создателем своей собственной жизни, о которой раньше могли только мечтать.