В конце ноября Вселенная будут покровительствовать решительным, смелым и трудолюбивым представителям Зодиака. Многих при этом ждут определенные проверки судьбы, которые покажут, насколько сильно вы хотите добиться своей мечты или покорить желаемые вершины.

Неудачи будут поджидать людей неуверенных и морально слабых, которые склонны к лени, долго сомневаются перед принятием решений или привыкли откладывать начинания на потом.

Прогноз будет актуальным не только для конца нынешнего месяца, основные тенденции проявятся и в 2022 году Водяного Голубого (или Черного) Тигра. Будьте готовы к тому, что хозяин года легко приструнит и поставит в жесткие рамки всех, кого посчитает недостойными высших благ: удачи, здоровья, благополучия, счастья и любви.

Как именно знаки зодиака будут ощущать на себе влияние высших сил, расскажем в рекомендациях ниже. Для простоты восприятия мы разбили основные знаки зодиака на четыре стихии - огня, воздуха, воды и земли.

Огненные знаки - Овен, Лев и Стрелец

Чтобы вас не покидало везение, нужно стать более открытым, решительным и искренним с собой и окружающими.

В сфере финансов не стоит рассчитывать, что деньги будут даваться легко и в больших количествах. Остерегайтесь любых незаконных доходов или получения средств путем шантажа и манипуляций.

На работе нужно становиться смелее, активно разрабатывать новые идеи, предлагать нестандартные решения, с интересом браться за новые проекты.

Хронические заболевания могут периодически напоминать о себе. И в такие моменты нужно отнестись к своему здоровью ответственно. Не стоит полагать, что та или иная болезнь рассосется сама. Немедленно обращайтесь к специалистам, не затягивайте профессиональное лечение.

2022 год - идеальное время для тех, кто думает о свадьбе и заключении брака. Семья, созданная в ноябре этого года, может быть менее крепкой и счастливой.

Воздушные знаки - Близнецы, Весы, Водолей

Для удачи вам необходимо перестать заниматься самокопанием и научиться излучать мощь и уверенность в своих силах.

Финансы будут легко идти в руки тем, кто действительно горит своим делом и больше инвестирует в бизнес. Можете не сомневаться - это принесет вам хорошую прибыль.

В профессиональной сфере не бойтесь ставить вызовы и будьте готовы к переменам. Иначе вы можете потерять массу действительно выгодных возможностей.

Самым благоприятным периодом для оздоровления всего организма станет конец 2021 - начало 2022 года. В этот период сила води у многих представителей воздушной стихии будет на максимуме.

Что касается семьи, то многие воздушные знаки могут ощутить уже в ноябре этого года "хищную" энергетику 2022 года. Чтобы не провоцировать своего любимого на конфликты и ссоры, постарайтесь уделять ему больше заботы и поддержки, берите максимум ответственности на себя, чаще проводите время с семьей вдали от дома.

Земные знаки - Телец, Дева, Козерог

Чтобы поднять вашу самооценку, нужно действительно постараться. Главное - чаще хвалите себя и сделайте все возможное, чтобы соответствовать образу успешного человека, которым вас все и так видят.

Ноябрь - не самое удачное время для старта бизнес-проектов. Лучше перенести все дела на 2022 год, когда у вас может появиться хороший шанс обойти стороной все преграды и получить просто фантастический доход.

На работе сторонитесь склок и пересудов, держитесь подальше от сплетен. Подковерные интриги станут разрушительными для вашей карьеры, а все нечестные игроки получат ощутимый удар по своей репутации. Подумайте, нужно ли вам это?

Вам не стоит относиться беспечно к легким недугам, типа кашля или ОРВИ. Все старайтесь лечить вовремя и не запускать болезни. Также пересмотрите свой взгляд на вакцинацию и народную медицину. Возможно, стоит стать приверженцем более научного подхода к своему здоровью.

Основа крепких семейных отношений в том, чтобы быть дальновиднее в своих поступках и осторожнее выбирать слова, которые говорите родным.

Водные знаки - Рак, Скорпион, Рыбы

Чтобы вам сопутствовал успех, не стоит провоцировать судьбу своими вредными привычками, необдуманными поступками или ленью.

Ключ к богатству - быть экономнее. Научитесь тщательнее планировать семейный бюджет, перестаньте быть неразумно расточительными. Если в 2022 году вы будете позволять себе барские замашки, Тигр преподаст вам жестокий урок в плане незапланированных расходов и трат, которые застигнут вас врасплох.

На гребне финансового успеха окажутся те, чья профессия будет связана с креативом и творчеством. Приготовьтесь к тому, что вдохновение вам будет посещать довольно часто.

В сфере здоровья постарайтесь обратить свое внимание на следующие аспекты. Во-первых, перейдите на правильное питание (исключите жирное, жареное, сладкое, мучное, откажитесь от красного мяса). Во-вторых, откажитесь от вредных привычек и отрегулируйте режим дня и сна. Поверьте, вы сразу же почувствуете себя намного легче.

В жизни водных знаков зодиака уже в ноябре этого года закладывается светлая полоса для всего, что касается семьи и брака. Порой вы будете завидовать сами себе, поскольку сможете дальновидно закладывать основу для далекоидущих перспектив. Единственное, что нужно попытаться сохранить при себе, когда вы решите раствориться в любви к другому человеку, - ясность ума и умение не впадать в крайности.