Знак Зодиака, под которым вы родились, часто определяет вашу судьбу и подталкивает к совершению того или иного греха. Зачастую пристрастие к порокам или отступление от тех или иных принципов происходит в трудные моменты жизни, когда нам нелегко справляться с теми или иными проблемами. Тогда выход, как ни странно, приходит от противного. Энергетический потенциал ноября-2021 года является настолько мощным, что может потребовать выхода из "зоны комфорта" и смены ориентиров. Главное - не перейти окончательно на сторону зла.

Чтобы знать, с чем предстоит иметь дело и какие грехи придется исправлять, составили подробный гороскоп для каждого знака зодиака. 3 ноября - лучший день для глубокого самопознания, покаяния и борьбы со страстями.

Овен (21.03 - 20.04)

Гнев и ярость - самые частые эмоции, которыми Овны не в состоянии управлять. В моменты неконтролируемой агрессии этот знак зодиака может вести себя непредсказуемо даже для самого себя. Окружающим может серьезно не поздоровиться, если они попадут под горячую руку этого огненного знака. Проявление их чувств часто бывает настолько спонтанным, что практически всегда приводит к серьезным проблемам. И в таких ситуациях Овнам нужно признать, что им нужна помощь специалиста.

3 ноября для Овнов на первый план выйдут сложные внешние обстоятельства, вопросы влияния и власти, достижения личных целей.

Телец (21.04 - 21.05)

Ни для кого не секрет, что Телец - любитель поесть. Эти гурманы не мыслят себя без получения удовольствий от сытного обеда, сладкого десерта или изысканного блюда. Однако их незнание чувства меры порой распространяется далеко за пределы кулинарии. И если с обжорством они так-сяк умеют совладать, то с чрезмерным расточительством, занятием любовью, дорогими авто - едва ли. В долгосрочной перспективе эти самовлюбленные знаки зодиака зачастую думают только о собственной выгоде.

3 ноября особо остро может возникнуть вопрос чрезмерного потребления чего-либо, доходящее до расточительства. При этом Тельцы могут рассматривать ресурсы других людей как источник для реализации желаемого, что является табуированным для духовной чистоты этого знака зодиака.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы - тонкие манипуляторы и искусные лжецы. Их отличает привычка искажать информацию, которой они делятся с другими. Нередко истории обрастают вымышленными подробностями или свойственным только им взглядам на саму ситуацию. Как правило, Близнецы прибегают к обману, когда испытывают страх, неловкость или горечь поражения. Они никогда не расскажут остальным о своих ошибках, не покажут слабые стороны, не признают вину даже если неправы.

3 ноября - сложный день для вашего знака. Лунные сутки активизируют глубокие и болезненные житейские трещины. Зато вы сможете научиться распознавать действительно благоприятный и важный для себя опыт.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак отличается высокомерием и привычкой осуждать окружающих. Это наиболее неблагодарный из всех знаков зодиака, который привык ставить себя на ступень выше остальных и зачастую позволяет себе то, что осуждает в других людях. Одинокие представители знака считают свое поведением правильным и нормальным, но стоит им встретить человека, которого они полюбят, Раки способны измениться. Влюбленный Рак жертвенный, его чувства порой доходят до того, что он забывает обо всем на свете и буквально преклоняется перед объектом своей любви. Впрочем, им необходимо быть рядом с таким ориентиром, чтобы они перестали думать и говорить исключительно о себе.

3 ноября представители этого водного знака могут ощутить себя никому ненужными и особо несчастными. В этом случае нужно срочно поделиться с родными своими переживаниями, чтобы быстрее получить необходимую поддержку и преодолеть любую сложную ситуацию.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев перестанет быть самим собой без запредельного эгоизма и закоренелой гордыни. Впрочем, этот представитель Зодиака никогда не скрывает от других то, что чувствует себя повелителем жизни. Он не способен жить, руководствуясь чужими правилами или прописными истинами. Одинаково плохо Лев принимает советы и конструктивную критику. Он просто не допускает мысли, что может быть хуже кого-то. Когда речь заходит о личной жизни, Лев демонстрирует свой характер, может обижаться по пустякам и никогда не извинится первым. Эти огненные знаки настолько высокомерны и самонадеянны, что даже родные люди от них сильно устают.

3 ноября склонность Львов к принятию самостоятельных решений может привести к возмущению окружающих. Вам нужно быть готовыми к сопротивлению в свой адрес.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы ни за что не признаются, что главной их мотивацией в жизни является чувство зависти к успехам других. Если им покажется, что у кого-то из друзей жизнь красивее или счастливее, они попытаются выяснить все секреты, чтобы достичь такого же результата. Однако если им не удастся стать лидерами, они готовы будут превратить жизнь этого человека в ад. Также Девы просто одержимы мечтами о том, чтобы им завидовали окружающие. Особенно если это касается личной жизни и романтических свиданий. Девы во всех подробностях поделятся успехами своей интимной жизни с теми, у кого её нет. При этом они останутся собой чрезвычайно довольны.

3 ноября перед Девами возникнет такая жизненная ситуация, когда им придется доказать, что они умеют любить кого-то, кроме самих себя. Откройте новые горизонты, разберитесь, что вам необходимо, а что навязано извне.

Весы (24.09 - 23.10)

Если кто и страдает "звездной" болезнью из всех знаков зодиака, то это Весы. Им просто жизненно необходимо выглядеть лучшими в глазах окружающих. Порой стремление получить подтверждение своего превосходства доходит до абсурда. Они часто рассказывают окружающим и коллегам по работе о чем-то сугубо личном и даже запретном. Все это в надежде услышать от других людей лесть. Такая кичливость порой представляет Весов не в лучшем свете. Заботясь исключительном о том, чтобы выглядеть красивым и казаться счастливым, они забывают, что в реальной жизни не бывает ничего идеального.

3 ноября идеальный мир Весов может рухнуть, все начнет идти не по плану, а самому знаку предстоит направить силы на совершенствование своей внутренней красоты. Вы увидите, как тесно жизнь связана с кризисными и даже опасными ситуациями. Утратив иллюзии, вы станете расчетливыми, научитесь быть сдержанными в проявлении чувств, более строгими в оценках, осмотрительными в связях.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Болезненная ревность преследует многих Скорпионов с детства. Они с головой уходят в отношения - рабочие, дружеские, любовные, стараясь подчинять людей и контролировать их жизни. Порой Скорпионы не осознают, что перегибают палку, бесцеремонно переступают личные границы другого человека. И тут стоит отметить, что ваше окружение делится на две категории - тех, кто принимает ваши правила игры и становится ведомым, а также тех, кто свободен и осуждает вашу способность превзойти рамки повседневного.

3 ноября для вас прекрасный день, чтобы позволить самим себе выйти за рамки обычного, оказаться в центре. Но не тяните в гущу событий тех знакомых или близких, которым претит ваш образ жизни. Это неминуемо приведет к разрыву.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Грехом Стрельца можно назвать прелюбодеяние, потому что все пороки у Стрельцов так или иначе связаны с неумением контролировать свои чувственные порывы. Они запросто залюбят того, кто не отвечает им взаимностью, и, наоборот, станут демонстративно холодны с теми, кто любит их. Стрельцы просто обожают флиртовать и провоцировать, заводить краткосрочные романы, испытывать любовь на прочность. Такие игры зачастую оборачиваются тем, что этот знак теряет интерес к партнеру и отказывается поддерживать длительные отношения. Даже влюбляясь в кого-то по-настоящему, Стрелец держит эмоции при себе. Так что никогда не знаешь, умеет ли он любить кого-то больше самого себя.

3 ноября Стрельцы смогут направить свою энергию на карьерное продвижение и социальный успех. Впрочем, вам не избежать неожиданных поворотов событий и неприятностей, если вы приметесь, как и в любовных делах изучать ситуацию под разными "углами зрения".

Козерог (22.12 - 20.01)

Главный порок Козерогов - жадность и скупость на деньги, слова, эмоции, поступки. Иногда может показаться, что неспособность отдавать и делиться с окружающими своими благами произрастает из чувства постоянной конкуренции, которая нередко распространяется и на вашего сексуального партнера. Зачастую Козерогам просто жизненно необходимо быть выше, сильнее и лучше остальных. Но суровая правда жизни заключается в том, что постоянно сравнивая себя с другими, можно обесценить себя окончательно.

3 ноября вам необходимо задуматься о том, зачем вам становиться самыми лучшими и богатыми, если вы попросту не знаете, куда потратите заработанное. Всеми достижениями вы кичитесь перед окружающими, не имея высшую цель и не осознавая свое предназначение в жизни - помогать людям, заботиться о близких, воплощать чьи-то детские мечты. Увидите, что это принесет вам массу эмоций и радости, которые не захочется выносить напоказ.

Водолей (21.01 - 20.02)

Излишняя требовательность к самим себе и самокопание оказывает деструктивное влияние на вашу профессиональную и любовную сферу. Вы настолько стремитесь к идеалу и эталону всего, что связано с красотой, умом, любовью, что забываете о том, насколько несовершенны и многогранны могут быть эти категории. Возможно, такие проявления характера происходят из-за стремления вашего знака к тому, чтобы изменить жизнь к лучшему, к желанию эволюционировать и развиваться, расти над собой и несовершенностью этого мира.

3 ноября что-то или кто-то пошатнет ваш перфекционизм и позволит вам хоть на чуть-чуть расслабиться, позволить себе быть иногда ранимыми, слабыми, неидеальными. Сама жизнь сконцентрирует внимание Водолеев на базовых и практичных вещах, которые заставят пересмотреть основные векторы развития.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы любят находиться в собственном мире фантазий, который далек от реальной жизни. Но им настолько лень избавляться от розовых очков, через которые они смотрят на все беды этого мира, что это тормозит их на пути к успеху. И пока конкуренты уходят далеко вперед, Рыбы надолго задерживаются на одном месте. За представителями этого знака закрепилась слава лентяев, у которых на проблему находится только одно решение, которые не способны кардинально менять свою жизнь, выходить за пределы "комфорта", жертвовать своим временем или финансами на благо других. Эти нахлебники общества с радостью перекладывают тяжелую работу на других, у них много дел и отсутствует план по выполнению задач, зачастую отсутствует мотивация. Очень часто представителей знака мучают головные боли, бессонница, тяжесть в желудке.

3 ноября Рыбам придется пожертвовать привычным образом жизни, чтобы достичь успеха. Присмотритесь к людям, с которыми вы давно знакомы. Впрочем, если вы относитесь к категории умных бездельников, то можете продолжать наслаждаться своей гениальностью и претендовать на самые высокие должности в компании. Поскольку сама по себе лень является достоинством только в сочетании с высоким уровнем интеллекта.