Ссоры, принципы, мелкие недоразумения, конфликты в коллективе, невыполненные обещания, надуманные обиды - всё это часто происходит между, казалось бы, близкими и родными людьми. Пойти на мировую бывает необъяснимо сложно для каждой стороны. Конечно, в любом конфликте нет ничего хорошего и достойного. А мириться так или иначе кто-то должен.

Как это сделать быстро и легко - читай в сегодняшнем гороскопе. Тем более, что сегодня необычный день. 5 ноября 2021 года новая Луна (2-й лунный день), спутник Земли будет находиться в созвездии Скорпиона, поэтому все возможные обязательства по примирению получат дополнительную энергетическую подпитку.

Стихия огня (Овен, Лев, Стрелец)

Ссора с огненными знаками - это всегда неожиданная сцена, как во время просмотра хоррора. Конфликт происходит стремительно, без томительного ожидания. Поэтому лучше не искать с представителями стихии огня раздора, он вас сам со временем найдет. При этом Овен выпалит вам все самое обидное, пройдется по наболевшим мозолям, а ваши болевые точки использует словно боксерскую грушу. От таких ударов мало кто останется в адекватном состоянии, поэтому лучше избегать с Овном любых выяснений отношений - используйте телефонные переговоры, напишите ему письмо, преподнесите проблему как можно более мягко, чтобы не задеть тонкие струны его души. Лев не будет ждать пока вы закончите первое обвинительное слово или фразу в его адрес. Он разнесет ваши доводы в прах, сметет все ваши аргументы и отбросит в сторону все факты, а еще лучше накажет вас молчанием и игнором. И это та еще мука для того, кто хочет примириться, потому что терпения у Льва много, а гордости - еще больше! Со Стрельцом лучше не переходить его личные границы. Несмотря на свое великодушие и снисходительность, он не будет терпеть ложь и сумеет сопоставить факты. Поэтому его вопросы или ответы вам не понравятся, вы сгорите от стыда за свои постыдные поступки раньше, чем начнется сама ссора.

Как примириться. Огненным знакам зодиака легче простить, чем первыми извиниться. Поэтому не сильно важно, кто был изначально виноват в распрях. Если вы дадите этим знакам понять, что любите и цените их даже если они не правы, - бинго! Вы уже на пути к успеху. Убедите Льва в том, что сами испытываете душевные терзания из-за случившегося, и он первым подарит вам поддержку и тепло. С Овнами немного иначе - вам нужно дождаться того момента, когда они успокоятся и сами решат возобновить общение. В случае со Стрельцом все и сложнее, и проще одновременно. Если он почувствует в себе силы простить вас и поверит, что такая ситуация больше никогда не повторится, он и сам даст вам об этом знать. Если это был не первый дарованный вам шанс на исправление, его гнев не сменится на милость, это выше его сил. Готовьтесь к болезненному для себя разрыву.

Стихия воздуха (Близнецы, Весы, Водолеи)

На втором месте по принципиальности идут знаки воздуха. Спор с ними всегда захватывающий и увлекательный, как приключенческий фильм. Их оппоненты никогда не знают, как представители воздушной стихии поведут себя в том или ином конфликтном разговоре. Но суть одна - эти модели поведения могут быть каждый раз новыми. Близнецы могут промолчать раз или два, а на третий так огреют обидчика, что тот увидит небо в алмазах. Весы - провокаторы, которых еще поискать. Они могут прикинуться на "дурачка", задать миллион наводящих вопросов, увести вас в сторону от темы, - вы и забудете, с чего все началось. В другой раз они могут намеренно причинить вам невыносимую боль, чтобы проверить, как вы будете реагировать. Водолеям меньше всего хочется знать, каким его приятель может быть в ссоре, поэтому все обидные действия он совершает, не шибко задумываясь о последствиях. Да и при назревающей драке Водолеи не будут сгущать краски, четко продолжая проводить в диалоге с оппонентом свою логическую цепь.

Как примириться. Знаки воздуха стремятся окружить себя успешными и авторитетными людьми, рядом с которыми они чувствуют себя особенными. Как стать для такого человека особенным - дело ваше. Можете выделиться умом или красотой, своими хобби, цветом волос, пирсингом или татуировками на теле. Это привлечет их внимание, но надолго не удержит. Далее нужно дать почувствовать значимость Близнеца/Весов/Водолея. А лучше даже незаменимость. Попросить представителя воздуха об одолжении, помощи, поблагодарить за присутствие в вашей жизни, проговорить, как сильно вы его любите и жить без него не можете (желательно при большом количестве свидетелей). Все - вы помирились. А да, интимная жизнь для воздушных знаков стоит на первом месте, поэтому проявляйте больше стараний в этой сфере, а не готовке.

Стихия земли (Телец, Дева, Козерог)

По жизни представители земной стихии - настоящие добряки и весельчаки, которые на дух не переносят даже маломальского раздражения в своем энергетическом пространстве. Они тонко чувствуют, когда краски начинают сгущаться, но реакция их бывает запоздалой, поскольку они начинают уходить внутрь себя и замыкаться. Пытаясь успокоить своего обидчика и разобраться во всем, они зачастую провоцируют его на еще более сильные выпады в свой адрес. А разобравшись в том, что в отношении них идет неприкрытая манипуляция, Телец первым покажет свои клыки. Терпение Девы иссякнет позже, когда в ссоре с ней противник окажется намного жестче и грубее ее, задействует аморальные приемы. Козерог педантично разберет весь конфликт на малейшие составляющие и в течение 20-30 минут установит справедливость. Он редко задействует при этом эмоции, в любом конфликте он будет холоден и расчетлив до последнего.

Как примириться. Знаки земли быстро отходят, они не могут долго таить в душе обиду. Поэтому быстро прощают даже в тех случаях, где это невозможно априори. При этом билеты в кино, театр, романтический ужин или небольшой сладкий презент станут вполне подходящими для возобновления отношений. Важно не затягивать долго с процессом. "Извини меня, пожалуйста" должно последовать в течение нескольких дней после ссоры, потому что в противном случае земные знаки будут долго обижаться. Телец в ссоре показывает себя жгучим итальянцем. Такой же страстный и горячий этот знак в примирении. Деве нужно дать возможность выразить эмоции после примирения, только сразу очертите грани дозволенного - не позволяйте ей долго смаковать детали вашего конфликта. Козерог не откажется встретиться с вами в кафе, где он давно хотел побывать. Для примирения этот знак наденет все лучшее сразу и будет выглядеть совершенно.

Стихия воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

Что позволено Юпитеру, не позволено Быку. Этому девизу следуют в конфликтах все представители воды, которые могут вести себя самым мерзким образом по отношению к вам, но не позволят так же дерзить им в ответ. Рак переходит на оскорбления от бессилия, сильнее всего его цепляют публичные разборки, особенно в том случае, если он чувствует свою вину. Скорпион будет стоять на своем, язвить и использовать любое ваше слово против вас, оттачивая свой сарказм до последнего. Успокоить его в эти моменты нереально, если только вы не приверженец насилия. Но и этот тут не поможет. Рыбы бывают настолько раздражительными, что их может задеть любое ваше неосторожное слово тогда, когда знак пребывает в пиковых моментах своей раздражительности.

Как примириться. Можно отправить им забавную картинку или видео, прислать по почте подарок или цветы. Знаки воды невероятно романтичные в спокойном состоянии. Их может порадовать любая безделушка. Но не спешите возвращаться к ним, не забывайте о чувстве собственного достоинства. Во-первых, это собьет с толку Рака, умерит пыл Скорпиона и окончательно "влюбит" в вас Рыб. Что вам стоит организовать представителям воды неделю отстраненной вежливости в воспитательных целях? По крайней мере, "холодный душ" им никогда не помешает.