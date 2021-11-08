Эта неделя растущей Луны подарит много возможностей для запуска новых дел, позволит планировать и заниматься творчеством. Воспринимайте все происходящие события с долей иронии и сосредоточьтесь на работе.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуем синхронизировать свои планы с учетом всех рекомендаций. Предлагаем точный астрологический гороскоп на предстоящую неделю - с 8 по 14 ноября.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе вы можете позволить себе рисковать, но только делайте это сознательно, просчитав все потенциальные последствия до мелких деталей. Ваша инициативность и настойчивость в достижении целей будет обязательно вознаграждена. В конце недели некоторые ваши поступки и высказывания могут стать следствием прошлых ошибок и легкомысленности.

Телец (21.04 - 21.05)

Ваша жизнь будет динамичной и насыщенной событиями. У многих круг общения станет шире, что подарит новые знания и необходимый опыт. Также есть вероятность быть вовлеченным в какие-то проблемы, объединенные общественными финансами или семейной собственностью. Не делайте крупные покупки, к которым вас могут склонять окружающие.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Ваши начинания будут не только успешными, но и превзойдут все ожидания. Значительно легче будет генерировать новые идеи представителям креативных специальностей. Осведомленность позволит вам достичь профессиональных высот. Главное - не пасуйте перед первыми сложностями, не сдавайтесь и смело идите вперед.

Рак (22.06 - 22.07)

Многие ваши высказывания и действия могут подвергаться критике и обструкции, что осложнит деловое общение и заставит вас держать ухо востро. Но вы всегда можете положиться на свою интуицию и внутренний голос. Они подскажут единственно правильное решение и оградят вас и близких от неприятностей.

Лев (23.07 - 23.08)

Некоторым представителям вашего знака, которые могли подустать от стабильности и размеренности прошлой недели, в новой могут потрепать нервы, размять мышцы и мозг. Активная смена событий заставит вас начать шевелиться. Возможно некоторое напряжение в отношениях с окружающими, будет трудно договариваться даже с близкими людьми.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе у вас исчезнет страх непринятия вас понравившимся человеком. Даже если все сложится не так, как вы себе представляли, вы приобретете опыт общения и откроете в себе новые качества. Наиболее гармоничным днем может стать 12 ноября, когда ваш энтузиазм и сознательность могут укрепить отношения с близкими людьми.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе вы сможете плавно запустить успешный бизнес или перейти к реализации проекта. Также звезды сулят успех в личной реализации и налаживании межличностных отношений. Однако звезды вам советуют избегать тенденций, когда любовная сфера сводится к игре. Если будет сложно достигать взаимопонимания на работе, подумайте как сгладить острые углы и добавить плавности в ход событий.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе многие Скорпионы ощутят прилив сил и энергии. Даже самые робкие представители знака поймут, как приятен вкус пусть даже небольшого достижения. Его нельзя ни с чем сравнить, его хочется чувствовать вновь и вновь. И даже самая маленькая победа способна вдохновлять на грандиозные свершения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Самообман и ошибки, а также соперничество с конкуренцией могут разрушить ваши планы и заставят вас понервничать. Период с 8 по 14 ноября станет одним из самых сложных периодов для Стрельцов. Многие из вас будут сосредоточены на себе, своих проблемах и поэтому могут ощутить недостаток энергии и деловой активности. Тайные интриги и враги могут пошатнуть материальное благополучие Стрельцов.

Козерог (22.12 - 20.01)

Эта неделя для многих Козерогов будет довольно сложной. В первой половине декады ноября дисгармоничные энергии космоса могут повлиять на открытость и изменить настроение людей из вашего окружения. Именно поэтому некоторых проблем в отношении с коллегами будет непросто избежать. Однако в ваших силах направить свою энергию на урегулирование отношений и сохранение стабильного эмоционального состояния.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе вам придется бороться за расширение своих финансовых возможностей, за сохранение своего положения и авторитета, а также всеми силами отстаивать свои идеи. Отношение с начальством и коллегами могут быть неустойчивыми. Избегайте депрессии и плохого настроения в течение этой недели, несмотря на попытки сторонних сил помешать вашей эффективной работе и успеху.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе помехой в делах станет излишняя щепетильность и осторожность Рыб. Многие из вопросов рискуют оказаться для вас непонятными. Некоторая напряженность в коллективе тоже может спутать планы ваши планы. Поэтому постарайтесь не ставить себе ограничения, не быть слишком серьезными, не вести сковывающие диалоги, затрудняющие ваши действия.

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