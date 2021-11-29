На этой неделе вплоть до 4 декабря (новолуние в Стрельце) всем знакам зодиака придется интенсивно работать. Это лучше, чем переживать тревогу и напряжение пассивно. Только в активности вы сможете выжать для себя максимум полезного из любой ситуации. При этом начиная с 1 декабря каждый знак зодиака может заявить о себе максимально ярко.

Как это сделать лучше всего - читайте в нашем недельном гороскопе с 29 ноября по 5 декабря.

Овен (21.03 - 20.04)

Не переживайте о преградах на пути к цели и не думайте о том, что ждет за поворотом. Как бы вы ни старались контролировать свою жизнь, это вам неподвластно. Попробуйте прожить эти 7 дней с любовью ко всему, что вас окружает, тем более что на этой неделе вы сможете справиться с любой задачей. Все в ваших руках!

Телец (21.04 - 21.05)

Без стеснения делайте то, что планировали. Инициатива будет на вашем поле, поэтому привлекайте в свою команду сильных и смелых, амбициозных и творческих людей. Так победа 100% окажется в ваших руках. Единственная слабость, которая может вас поджидать, это дисциплина. Попробуйте совладать со всеми возможными соблазнами. В этом помогут ваши коллеги из близкого окружения.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецам понадобиться найти серьезную поддержку смелым идеям и решениям, которые вам захочется реализовать уже на этой неделе. Самое главное, на что необходимо обратить внимание при подборе кадров, это их ответственность. Именно это слово будет ассоциироваться со словом успех на этой неделе.

Рак (22.06 - 22.07)

Сейчас не самое подходящее время, чтобы строить грандиозные планы или озвучивать ваши идеи близким. Звезды советуют вам быть сдержанными и выждать необходимое время, чтобы понять происходящие вокруг процессы и разобраться со всеми сложными ситуациями постепенно и без спешки.

Лев (23.07 - 23.08)

Побалуйте своего внутреннего ребенка на этой неделе - съешьте мороженое или сладкий десерт. Главное сделать это с наслаждением и радостью, не ругая себя за слабость и невозможность бороться с искушениями. Впереди вас ждет интересная неделя, когда вы узнаете многое из того, что приносит вам наслаждение.

Дева (24.08 - 23.09)

Будьте готовыми абсолютно ко всему на этой неделе, не бойтесь экспериментировать. Астрологи советуют Девам быть собой и не стараться быть лучше, чем вы являетесь на самом деле. Успех будет на вашей стороне, если вы останетесь искренними и честными, в первую очередь, перед самим собой.

Весы (24.09 - 23.10)

Неделя удачная для начала новых дел и переключения внимания с работы на другие интересы. Даже странная работа принесет вам хороший результат и финансовое благополучие. Прекратите оглядываться по сторонам или вспоминать ошибки прошлого. Начните двигаться только вперед!

Скорпион (24.10 - 22.11)

Звезды рекомендуют эту неделю максимально посвятить работе. Приложите максимум усилий, чтобы заключить выгодные контракты, решить все важные вопросы, связанные с финансами и документацией. Так уже к следующей неделе у вас появится прекрасная возможность увеличить свои доходы и направить средства на отдых за границей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе возможности сами будут идти в руки Стрельцам. Вам необходимо правильно отреагировать на предложения и принять верное решение. Неделя прекрасно подходит для планирования будущего. Составьте список желаний и трат, подумайте, где вам нужно сэкономить, а где, наоборот, наверстать.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов ждут приятные новости, связанные с романтической сферой вашей жизни. Поэтому астрологи советуют вам немного сэкономить деньги и не тратить их напрасно на этой неделе. Лучше направить средства на что-то стоящее, что принесет в вашу жизнь эмоции и будет содействовать изменениям.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи стоят на пороге больших изменений. Верьте в себя и ни при каких обстоятельствах не опускайте руки. Все самое лучшее вас ждет впереди, осталось только научиться ждать. Если степенность и терпеливость не ваш конек, энергию направьте на домашние дела или спорт.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбы будут очень энергичными. Вы поймаете себя на мысли, что начали просыпаться в хорошем настроении и не переживать о том, как сложится день. Вера в хорошее непременно поможет вам справиться с любыми заданиями на работе и дома. Поэтому не тратьте время на глупости, откажитесь от всего, что вас может отвлекать от действительно важных дел.

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