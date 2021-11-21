21 ноября Луна убывает в Близнецах. Сегодня - не лучший день для начала новых проектов, зато отлично подходит для работы до дому, покупок и прогулок.

Звезды определяют знаки Зодиака, которые могут быть наиболее успешными в будущем 2022 году Тигра. Чтобы это случилось, следует заниматься этим уже сейчас.

У Близнецов огромные шансы на триумф. Сейчас их основная задача - сформулировать свои планы, не распыляться на второстепенные цели. Большим подспорьем будут деньги, которые копятся на воплощение мечты.

У Весов на горизонте - финансовый прорыв. Представители этого Зодиака смогут серьезно вырасти как специалисты и заработать на все, что хотят (в пределах разумного, конечно). Главное, как бы это банально ни звучало: верить в себя, не сомневаться в себе.

У Козерогов будет рывок на работе и учебе, в бизнесе. Ключ к вашему признанию и росту достатка - поиск и нахождение напарника, который станет вашей опорой. Те, кто сейчас выдают себя за таковых, но при первой возможности пытаются вас унизить, таковыми не являются.

У Водолеев случатся хорошие новости в личной жизни. Не исключено пополнение в семье. Представителю этого знака Зодиака удастся совершить удачные сделки, в том числе по покупке-продаже квартиры или другой собственности. Эти события будут развиваться вполне естественно. Главное, не отвергать то, что подарит вам сам Космос.

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