До зимы осталось совсем немного времени. Дети, да и взрослые, то и дело выглядывают по утрам в окно, чтобы узнать, не выпал ли вдруг снег.

У каждого есть масса приятных воспоминаний от зимних месяцев и праздников. Для того, чтобы их приумножить, следует правильно подготовиться к наступлению холодов.

Публикуем нехитрые, но важные правила, которые могут помочь в этом читателям "Страны".

1. Зима - сезон вирусных заболеваний и гриппа, не отступает и коронавирус.

Поэтому важно провести ревизию в аптечке. Лекарства, срок годности которых истек, нужно утилизировать. На их место следует купить те препараты, которые проходят от простуды всем членам вашей семьи. Не приобретайте много - нужно ровно столько, чтоб ОРВИ не застало вас врасплох ночью: капли в нос, сироп от боли в горле и кашля, жаропонижающие и другое - то, что вы считаете нужно. Проверьте также, исправен ли градусник.

Не забывайте об всех мерах предосторожности от коронавируса, даже если вы переболели или вакцинировались. Если будете чувствовать непривычные для простуды симптомы - обращайтесь к врачу. Поэтому тем, кто еще не подписал декларацию с семейным врачом, нужно это сделать заблаговременно.

2. Если вы еще не навели порядок на полках шкафа с зимними вещами, нужно это сделать. Переберите вещи, осмотрите их, постирайте. Такие манипуляции - лучший способ выяснить, каких элементов гардероба вам не хватает.

Отдельное внимание уделите утепляющим вещам: колготкам и кальсонам, термобелью, которые нередко покупают в последнюю очередь.

Найдите шапки, перчатки и рукавицы. Куртки почистите: если вы не видели их с прошлой зимы, может случиться неприятный сюрприз - загрязненные рукава и карманы.

Подумайте, в каком наряде будете проводить новогодние праздники. Купить наряд сейчас будет выгоднее, чем в последних числах декабря.

3. Вспомните и о зимней обуви. Помните: главный критерий ее отбора - теплота, надежность и удобство. С промокаемыми сапогами лучшего всего распрощаться.

Старую, которую выносили в прошлых сезонах и которая хорошо сохранилась, достаньте, помойте, верните им форму, запихнув в них на ночь ткань или кусок картона. Финальный штрих - обработка обуви специальным спреем, который отталкивает воду и соль.

4. Холода и морозы - не самый лучший друг для нашей кожи. Купите питательный крем для лица с spf не ниже 30. Не забудьте и о креме для рук, который поможет избежать обветривания.

Еще две незаменимые вещи - бальзам для губ или гигиеническая помада, а также терминальная вода в виде спрея. Все это совсем скоро будет словно находка.

Помните, что зимой кожа нуждается в особенном уходе. Запаситесь масками для лица и патчами для глаз, чтобы ваша кожа не сохла и всегда оставалась увлажненной.

5. Водителям, которые еще не обули зимнюю резину, важно записаться в сервис и сделать это. Пройдите мини-ТО, попросите проверить масло и другие важные элементы.

Запаситесь зимней омывающей жидкостью для окон. Проверьте, есть ли у вас в машине аптечка и желтый жилет. Если у вас нет лопаты для расчистки снега, то приобретите. Когда выпадет первый снег, лучше всего отнести ее в багажник.

6. Настоящая зима невозможна без меда и варенья, а также трав и плодов для чая: мяты, липы, шиповника, чабреца. Запаситесь всем этим заранее, употребляйте с удовольствием и вы почувствуете, как вскоре улучшиться ваше настроение и улучшится самочувствие.

Взлетает и долетает до космоса зимой цена на корень имбиря. В сочетании с лимоном и сахаром это отличное средство для укрепления иммунитета. Он хранится довольно долго, так что можете покупать уже сейчас.

В случае, если не доверяете народным средствам, можно пропить курс заводских витаминов. На протяжении зимы этот курс надо будет повторить.

7. Незаменимая вещь зимой - термокружка. Купите ее себе и близким. Будете пользоваться дома, во время работы, на работе, во время учебы.

Берите термокружку с чаем, какое или кофе на прогулки, в поездки - в любой ситуации сможете согреться.

8. Декабрь и январь обычно достаточно затратные месяцы. Чтобы не оставаться на мели, заранее просчитайте свой бюджет: доходы и расходы.

Здесь не забудьте учесть, как именно вы будете праздновать. Если в путешествии, то все его детали пора выяснять и согласовывать уже сейчас.

9. Составьте список новогодних подарков - их можно уже начать покупать. Если заказываете товары из-за границы, их еще успеют вам доставить до новогодних праздников.

Плюс этого метода в том числе в том, что все ваши презенты будут тщательно продуманными, а не купленными впопыхах. Выше вероятность, что вашим близким они придутся по душе.

10. Зимой нас ждут длинные вечера. Чтобы они были насыщенными, выберите фильмы и книги, с которыми будете коротать досуг.

Запланируйте зимнюю культурную программу: несколько концертов или походов в кино, вылазки на природу, каток, посещение ярмарки, встречи с друзьями, поездки к родственниками.

Наполняйте свою жизнь яркими событиями и эмоциями. Эта зима может стать лучшей в жизни - все в ваших руках.

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