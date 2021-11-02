Выходные на Новый год 2022 и зимние каникулы. Как будут отдыхать украинцы?
До Нового года 2022 и Рождества Христова еще долго. Но украинцы уже мечтают о праздниках, белом снеге и волшебстве.
Граждане традиционно заранее планируют свои новогодние каникулы. С учетом активизации коронавируса и "красных" зон делать это стало сложнее. Под вопросом также каникулы в школах и вузах - непонятно, в каком форме будет проходить учебный процесс.
Тем не менее, по состоянию на ноябрь зафиксированы конкретные даты выходных дней в январе 2022, а также зимних каникул.
Предлагаем вниманию читателей их ниже. Для наглядности публикуем календари.
Выходные на Новый год и Рождество в 2022 году будут такими:
- с 1 по 3 января (с субботы по понедельник включительно),
- с 7 по 9 января (с пятницы по воскресенье включительно).
Короткими рабочими днями будут 31 декабря, который выпадает на пятницу. А также Сочельник 6-го января, четверг.
Школьники уходят на зимние каникулы 25 декабря, в субботу. Занятия возобновятся 10 января, в понедельник.
Таким образом, ребята получат две недели отдыха, за которые смогут успеть отдохнуть и набраться сил.
Обращаем внимание, что в связи с эпидемией ковида даты могут меняться. В связи с этим рекомендуем следить за главными новостями, связанные с коронавирусом.
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