До Нового года 2022 и Рождества Христова еще долго. Но украинцы уже мечтают о праздниках, белом снеге и волшебстве.

Граждане традиционно заранее планируют свои новогодние каникулы. С учетом активизации коронавируса и "красных" зон делать это стало сложнее. Под вопросом также каникулы в школах и вузах - непонятно, в каком форме будет проходить учебный процесс.

Тем не менее, по состоянию на ноябрь зафиксированы конкретные даты выходных дней в январе 2022, а также зимних каникул.

Предлагаем вниманию читателей их ниже. Для наглядности публикуем календари.

Выходные на Новый год и Рождество в 2022 году будут такими:

с 1 по 3 января (с субботы по понедельник включительно),

с 7 по 9 января (с пятницы по воскресенье включительно).

Короткими рабочими днями будут 31 декабря, который выпадает на пятницу. А также Сочельник 6-го января, четверг.

Школьники уходят на зимние каникулы 25 декабря, в субботу. Занятия возобновятся 10 января, в понедельник.

Таким образом, ребята получат две недели отдыха, за которые смогут успеть отдохнуть и набраться сил.

Обращаем внимание, что в связи с эпидемией ковида даты могут меняться. В связи с этим рекомендуем следить за главными новостями, связанные с коронавирусом.

Берегите себя, своих близких и не забывайте о прививках. В нашем отдельном материале - все противопоказания к вакцинации.