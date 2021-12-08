Провожая уходящий год, мы мысленно оставляем позади все трудности и неурядицы. Составляем идеальный, на наш взгляд, план встречи Нового года, продумываем все тонкости, уделяя внимание каждой мелочи. Верим, что та или иная, правильно подобранная деталь принесет нам удачу в каждый из 365 дней будущего года. И это не безосновательно, ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Достичь гармонии хочется абсолютно во всем. И одна из главных задач — правильно подобрать образ для встречи Нового года. Он придет к нам под знаком черного водяного Тигра. Тигр, как известно, благороден, элегантен, аристократичен. Водная стихия, конечно, несколько смягчит тигриный нрав, но энергия дикой кошки, без сомнения, должна присутствовать в каждой детали.

Правильно подобранный наряд подарит вам уверенность в себе, создаст атмосферу праздника, воодушевит, даст силы на весь будущий год.

Начнем с цвета. Это, конечно же синий и все его оттенки - начиная с практически белого (цвет морской пены) до черного (цвет ночной водной глади):

Или же подойдут спокойные оттенки природных тонов:

Это может быть как коктейльное платье, так вечернее в пол, ассиметричного кроя, с открытым плечом или соблазнительным разрезом. Тут главное не переусердствовать, чтоб не выглядеть вульгарно. Ткани должны быть натуральные, струящиеся. Не допускается смешение стилей и фактур.

Дополнит образ лаконично подобранный аксессуар. Ювелирные украшения из какого-то одного металла. Уместны будут натуральные камни.

Образ мужчины должен гармонировать с образом его спутницы. Классический костюм, дополненный стильным аксессуаром — не строгий галстук, шарф, или карманный платок. Также не забываем о запонках. Они сделают образ завершенным.

Если ваш праздник пройдет в тихой уютной домашней атмосфере, отдайте предпочтение одежде из теплых мягких натуральных тканей, все как любят большие котики. Можно создать образ для всей семьи в стиле Family look — это когда одежда всех членов семьи идеально сочетается между собой по стилю и по цвету. Или может быть абсолютно одинаковой.

При подборе наряда следует избегать анималистических принтов. Облачаться с ног до головы в "тигриный" наряд, желая угодить символу будущего года, большая ошибка. Вы достигнете прямо противоположного эффекта. Это точно не понравится тигру. Он хозяин этой ночи и уж точно не потерпит конкурентов.

Добавить полоски в образ можно, например, в маникюре. Или же в образ домашнего любимца (не забывайте уточнить у мастера, чтобы краски были специальные и не навредили здоровью вашей собачки).

Такого милого малыша своенравный тигр точно не воспримет как серьезного соперника. И помните — "главней всего — погода в доме". Тигр семьянин и для него важнее всего мир, лад и уют в каждой семье.

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