На Софийской площади в Киеве сегодня открыли главную елку страны, которая оказалась очень похоже на ту, которая была и год назад. Об этом сообщает "Страна".

Не обошлось без ляпов. Мэр Киева Виталий Кличко во время обратного отсчета до зажжения ёлки сбился, закончив отсчёт раньше.

Ежегодно новогоднюю елку официально открывают в День Святого Николая - 19 декабря. Однако в этом году центральную елку решили зажечь на день раньше.

Кроме этого, после критики прошлогодней елки, на верхушке которой вместо звезды была установлена шляпа, дизайнеры решили не экспериментировать, оставив традиционную звезду. А само дерево украсили 20 тысячами игрушек.

Софийская площадь заполнена людьми. Несмотря на то, что теперь по решению Минздрава участвовать в любых массовых мероприятиях на свежем воздухе можно только при наличии необходимых ковид-документов, у собравшихся здесь людей не проверяют ковид-сертификаты или тесты. Почти все находятся в плотной толпе без масок.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что теперь участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на свежем воздухе могут только люди, имеющие необходимые документы на Covid. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году главная елка Украины попала в рейтинг самых красивых новогодних елей Европы, который составила туристическая организация European Best Destinations.