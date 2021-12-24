Актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что зрители увидят в эфире новогоднего "Вечернего квартала", как президент Украины Владимир Зеленский подыграет в одном из номер юмористического шоу.

Об этом она рассказала на обеде в студии "Твоего Дня".

По словам Елены Кравец, помимо известных звезд украинского шоу-бизнеса, в эфире новогоднего "Вечернего квартала" зрители также увидят президента Украины и первую леди. Кроме того, актриса отметила, что супруги Зеленские сами не знали о том, что такое произойдет.

"Владимир немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. Драматургия была в том, чтобы он делал то, что ему говорят. Не буду спойлерить", — сказала Кравец.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский совместно со своей супругой Еленой Зеленской на днях приняли участие в открытии праздничного городка "Николай принимает друзей", который в этом году снова будет работать для взрослых и детей на улице Банковой в Киеве. В то же время на этом мероприятии рекламировали букмекерскую компанию "Париматч". При рекламе задействовали детей, что прямо запрещено законом о рекламе.