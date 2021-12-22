Медиагруппа "1+1 media" отказалась предоставить данные о подписании контрактов со студией "Квартал 95" на показ программ, которые производятся студией, на следующий год.

Об этом говорится в ответе "1+1 media" на запрос Українських Новин.

"Мы не можем разглашать условия деловых переговоров и детали контрактов - прошлых, действующих или будущих, поскольку это коммерческая тайна. Что касается всех будущих проектов, которые будут реализовываться группой "1+1 media" и будут транслироваться на телеканалах или других площадках группы, мы будем уведомлять о них и общественность, и СМИ заблаговременно", - указывается в ответе.

При этом предыдущий контракт на показ программ производства студии "Квартал 95" телеканалом "1+1" действует до конца 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, что контракт студии "Квартал 95" с телеканалом "1+1", на котором на протяжении многих лет выходят ее шоу, истекает в 2021 году. Однако до сих пор его не продлили.

"Но что-то подсказывает, что контракт будет продлён. Зеленский и Коломойский сейчас настолько друг от друга зависят, что рвать коммерческие отношения им не с руки. Ну и ещё вопрос куда переходить "Кварталу" - не на канал же "Украина" Рината Ахметова", - комментирует телеграм-канал "Политика страны".

Кроме этого, в середине декабря в сеть просочились кадры новогоднего концерта "Квартала-95". На записи - Владимир Зеленский, его жена Елена, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, и помощник на добровольных началах Сергей Шефир. Однако, шутки о Зеленском и его окружении были мягкими, ностальгическими.