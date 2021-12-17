Шутили о Ермаке и протестах против Зе. Опубликован фрагмент новогоднего концерта "Квартала-95" с Зеленским
В сеть просочились кадры новогоднего концерта "Квартала-95". На записи - Владимир Зеленский, его жена Елена, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, и помощник на добровольных началах Сергей Шефир.
Шутки о Зеленском и его окружении - мягкие, ностальгические. Зеленский то по-отечески кивает, то улыбается, в общем, показывает всем видом, как он растроган поведением бывших коллег.
"Квартал" пошутил о связях Ермака с Россией.
"А если я запою "Боже Царя Храни", зал подхватит? Ермак точно подхватит", - шутят со сцены.
Также - о протестах против Зеленского.
"Давно я такого количества людей без плакатов не видел", - пародирует хрипоту Зеленского актер Юрий Великий.
"Значит Монатику ты залуженного артиста дал, а нам нет", - "шутит" Елена Кравец.
"А что если после президентства снять сериал, как простой президент становится великим артистом?", - говорят со сцены, и на это Зеленский одобрительно кивает.
"При Порошенко было лучше", - шутят о контенте сами кварталовцы.
Ранее "Страна" писала о том, что Кива перехватил у Кличко лидерство по количеству шуток "Вечернего квартала". В шоу их свели в одном номере.
Также мы сообщали, что актер "Квартала 95" рассказал, что Зеленский болезненно реагирует на критику.