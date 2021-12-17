В сеть просочились кадры новогоднего концерта "Квартала-95". На записи - Владимир Зеленский, его жена Елена, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, и помощник на добровольных началах Сергей Шефир.

Шутки о Зеленском и его окружении - мягкие, ностальгические. Зеленский то по-отечески кивает, то улыбается, в общем, показывает всем видом, как он растроган поведением бывших коллег.

"Квартал" пошутил о связях Ермака с Россией.

"А если я запою "Боже Царя Храни", зал подхватит? Ермак точно подхватит", - шутят со сцены.

Также - о протестах против Зеленского.

"Давно я такого количества людей без плакатов не видел", - пародирует хрипоту Зеленского актер Юрий Великий.

"Значит Монатику ты залуженного артиста дал, а нам нет", - "шутит" Елена Кравец.

"А что если после президентства снять сериал, как простой президент становится великим артистом?", - говорят со сцены, и на это Зеленский одобрительно кивает.

"При Порошенко было лучше", - шутят о контенте сами кварталовцы.

Ранее "Страна" писала о том, что Кива перехватил у Кличко лидерство по количеству шуток "Вечернего квартала". В шоу их свели в одном номере.

Также мы сообщали, что актер "Квартала 95" рассказал, что Зеленский болезненно реагирует на критику.