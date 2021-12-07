Одним из главных объектов насмешек в "Вечернем Квартале" сейчас является нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива.

Складывается впечатление, что Кива стал "любимым мальчиком для битья" в "Квартале" вместо мэра Киева Виталия Кличко.

Если раньше чуть ли не в каждом выпуске "кварталовцы" потешались над Кличко, намекая на его низкий уровень интеллектуального развития, теперь ровно то же самое комики делают с Кивой.

Особенно потешаются в "Квартале" над защитой кандидатской диссертации Ильей Кивой. Впрочем, как писала "Страна", кандидатскую степень нардепу так и не присудили.

Также поводом для шуток послужило заявление Кивы о том, что вскоре "95 кварталу" понадобятся адвокаты.

Персонаж Кивы за весь концерт "Квартала" появляется на сцене дважды: в начале и во второй половине шоу.

На старте программы Кива на сцене сам себя называет неадекватом и "профессиамбалом", путает юридические термины и названия, и выдвигает "предъяву" ведущему Евгению Кошевому.

"Всем понадобится помощь хорошего адеквата, то есть меня. Хотя, подождите, что-то не то. Я же не адекват, я адвокат", - говорит персонаж Кивы.

"У каждого должно быть призвание. Вот ты что заканчивал? Институт культуры? Почему не работаешь по специальности - культуристом?", - еще один "перл" из уст Кивы.

"Я как представитель "Фемиды ля комедии", пришел вам официально выдвинуть. Как оно называется на юридическом языке? А! Предъяву"!, - говорит Кива.

В сценарии прописали для персонажа Кивы массу оговорок и странных каламбуров - к примеру, Кива "просит сидения" вместо прощения и говорит "адвокаНт" вместо "адвокат". Кроме того, Кива достал из кармана и зачитал инструкцию к Колдрексу, перепутав ее с Кодексом.

На 45-й минуте шоу Киву представляют публике как "специалиста в области двухъядерной физики", который "закончил школу с золотой цепочкой директрисы", и "который вчесал гвоздь в гроб украинской науки".

В шутках в адрес нардепа "кварталовцы" не скупятся на похабщину.

"После того, как Илья Кива стал кандидатом наук, он как и раньше чешет пах, но делает это интеллигентно: оттопыривая мизинчик в сторону и надвинув пенсне на нос", - заявил со сцены актер "95 квартала" Александр Пикалов.

В новом "Вечернем Квартале" комики решили "убить сразу двух зайцев": свели Киву и Кличко вместе на вымышленном интеллектуальном шоу "Кто хочет стать кандидатом наук".

"Таким образом, сегодня мы с вами играем с головой КГГА и членом ОПЗЖ", - двусмысленно представили Кличко и Киву комики.

"Давайте без уточнений, кто с чем будет играть", - отвечает персонаж Кивы. Тогда Кличко в исполнении Евгения Кошевого призывает Киву "крутить барабан". Что он и начинает якобы делать прямо на сцене, засунув руку в карман брюк.

В интеллектуальной игре комики упоминают олигарха и владельца канала "1+1" Игоря Коломойского. Вопрос звучит так: кто из людей не является ученым?

"Вариант "Де" - Коломойский. - Зачитывает ведущий. - В Швейцарии, - отвечает Кличко". Видимо, комики выдают желаемое за действительное.

Подробнее о том, как "Вечерний квартал" потешается над противниками украинского президента, но при этом о самом президенте шутит комплиментарно, читайте в нашей статье.

Ранее мы писали о том, что "Вечерний Квартал" в своем новом выпуске сравнил журналиста Савика Шустера, который в последнее время публично критикует президента Украины Владимира Зеленского, с совокупляющейся собакой.

"Страна" разбиралась, что произошло с "Кварталом" без Зеленского, и кто руководит производством юмора на украинском телевидении без него.