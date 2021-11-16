Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил "Стране", что комиссия Министерства образования и науки лишила его ученой степени кандидата наук.

"Сегодня во время обыска власти заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", - сказал "Стране" Кива.

Он добавил, что "и решение министерства образования, и решение нынешнего министра внутренних дел будет в законном порядке обжаловано в суде. Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены".

Напомним, скандал с диссертацией депутата разразился весной. Тогда Киву обвинили в том, что работу он писал не сам и она представляет собой бессмысленный поток сознания, а на защите автор не мог ответить на простейшие вопросы. По этому поводу Кива дал "Стране" большое интервью.

Ранее мы сообщали, что утром 16 ноября к депутату нагрянули с обыском и позже сам Илья Кива рассказал, по каким делам Генпрокуратура и следователи ГБР проводят у него обыск.