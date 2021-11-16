Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива рассказал "Стране", за что к нему пришли с обыском утром во вторник, 16 ноября.

"У меня проводят обыски Генпрокуратура вместе со следователями ГБР. По мне несколько дел: госизмена за поздравление президента РФ Путина с днём рождения, шапка (с красной звездой - Ред.) и за празднование ликвидации нацистского преступника Бандеры.

Приехали они проводить обыск в место, где проживает мой ребёнок и его мать. Я с ней не женат, я приезжаю сюда, но меня здесь нет. В данном случае, расцениваю все это, как системное давление на меня, как на оппозиционного политика.

Надуманные, придуманные статьи. То есть, статья Конституции, о том, что каждый человек имеет право на своё мнение — в нашей стране не работает", — заявил Кива.

Сам нардеп находится сейчас на месте обыска.

Напомним, в начале ноября в Киеве патрульные остановили автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из-за подозрения в наличии незарегистрированного оружия. В ответ народный депутат вызвал "102". По словам Кивы, все это - провокация со стороны власти. Впоследствии полиция Киева обвинила Киву в нарушении ПДД и в езде на фальшивых номерах.

Кроме того, сообщалось, что в июне Илья Кива сжег на Андреевском спуске нацистскую фуражку.