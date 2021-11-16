Утром во вторник, 16 ноября, у народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы проходят обыски.

Об этом в Facebook сообщает нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6 утра прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных", - написал Вадим Рабинович.

Напомним, в начале ноября в Киеве патрульные остановили автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из-за подозрения в наличии незарегистрированного оружия. В ответ народный депутат вызвал "102". По словам Кивы, все это - провокация со стороны власти. Впоследствии полиция Киева обвинила Киву в нарушении ПДД и в езде на фальшивых номерах.

Также мы писали о том, что в августе Высший антикоррупционный суд Украины изъял в порядке гражданской конфискации у нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы 1,2 млн грн, которые, по данным прокуратуры, он получил, сдавая в аренду не принадлежащую ему жомовую яму. Народный депутат планирует обжаловать это решение.

Кроме того, сообщалось, что в июне Илья Кива сжег на Андреевском спуске нацистскую фуражку.