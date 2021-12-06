"Вечерний Квартал" в своем новом выпуске сравнил журналиста Савика Шустера, который в последнее время публично критикует президента Украины Владимира Зеленского, с совокупляющейся собакой.

"Савик Шустер продолжает день за днем вкладывать в мозг телезрителей нужную информацию", - заявили на концерте актеры "Квартала", и показали зрителям любительское видео, где одна собака, забравшись другой на голову, начинает делать характерные сексуализрованные движения.

"Добрый вечер, в прямом эфире "Свобода слова". В офисе президента есть российский крот", - звучит на фоне этого видео выдержка из выступления Савика Шустера.

Видео прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Зеленский часто жалуется на то, что у него нет своего медиа-ресурса. На самом деле это не совсем так. У него есть как минимум один полностью подконтрольный ему ресурс, который выходит на одном из крупнейших телеканалов страны - это "Квартал 95" и его продукты - "Вечерний квартал" и "Чисто ньюс". И по ним можно судить о том, как выглядело бы украинское телевидение, если б было бы полностью подконтрольным Зеленскому. Такая вот "свобода слова" от Зеленского", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября Савик Шустер после своего ток-шоу в пятницу предрёк конец Владимиру Зеленскому в связи с обвинениями в госизмене в адрес его окружения генерала Бурбы по поводу провала спецоперации с вагнеровцами. И вообще в выражениях не стеснялся.

Кроме этого, "Страна" писала о том, что 22 ноября в сети появились фото с дня рождения Шустера, которые стали мемами. Совместный кадр сделали бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал фото с доктором и телеведущим Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, украинским журналистом Дмитрием Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

После чего Савик Шустер в эфире своего ток-шоу "Свобода слова" от 3 декабря обвинил Банковую в слежке за ним, а также попытке выставить его встречу с друзьями как политический заговор.