Журналистка и супруга Дмитрия Гордона Алеся Бацман опубликовала новые фотографии с "Литовской встречи" во время празднования дня рождения Савика Шустера.

Снимки она опубликовала в Facebook.

Публикация стала реакцией на вышедшее накануне статью "Украинской правды" о праздновании дня рождения украинского телеведущего в Вильнюсе. В публикации шла речь о том, что параллельно с гостями Шустера в Вильнюс летал Ринат Ахметов и он якобы мог вести переговоры о кандидатах на президентских и парламентских выборах.

"Самые важные кадры вчерашнего расследования. Неизвестные ракурсы", - написала Бацман.

На снимках Бацман наклоняется над столом и фотографирует доктора Евгения Комаровского, мужа - журналиста Дмитрия Гордона и экс-главу МВД Арсена Авакова, которые за ним сидят.

Напомним, 22 ноября Аваков опубликовал фото с доктором Комаровским, Савиком Шустером, Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Снимок был сделан за день до публикации в Литве - в месте рождения Савика, который отмечал там 69-й день рождения. В Литву на празднование слетелись его друзья.

После этого Гордон показал, как делали фото с Аваковым, Комаровским и Шустером. На видео, которое журналист опубликовал в соцсетях, компания весело фотографируется с мечами и топорами, а в конце скрещивает оружие над огнем Снимала именинника и гостей супруга Дмитрия Гордона Алеся Бацман.