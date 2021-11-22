Судя по фото, день рождения Шустера выдался веселым

Фото с доктором и телеведущим Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, журналистом Дмитрием Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, опубликованное 22 ноября экс-главой МВД Арсеном Аваковым, породило волну фотожаб.

Пользователи соцсетей стали приделывать к групповому снимку участников фотосессии киногероев и других известных политических деятелей в интересных позах. Среди них Юлия Мендель, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко в суперменском алом плаще.

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Кроме того, сами участники фотосессии выкладывают новые изображения с мероприятия - дня рождения Савика Шустера, которое они отпраздновали в Литве.

Судя по одному из снимков, гости употребляли знаменитый местный напиток - травяную настойку "999".

Комаровский и БацманАваков и Комаровский

Ранее "Страна" рассказывала, что в Литве (месте рождения Шустера) известные личности отпраздновали его 69-летие

Летом мы также публиковали мемы и фотожабы, которые породила встреча в Женеве президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина. На некоторых из них присутствует и украинский президент Зеленский.

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