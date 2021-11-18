Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива сдал наградные пистолеты Glock-19 и АПС, указ о сдаче которых подписал глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом со ссылкой на Нацполицию сообщила пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

"Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с указом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 № 680 о/с "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие", - заявили в МВД.

Сегодня Илья Кива сдал два наградных пистолета - Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение правоохранителям.

Напомним, утром 16 ноября к Киве пришли с обыском. Он расценил это "как системное давление на него, как на оппозиционного политика".

Вечером в тот же день Илья Кива заявил "Стране", что комиссия Министерства образования и науки лишила его ученой степени кандидата наук. Он добавил, что "и решение Минобразования и решение нынешнего министра внутренних дел будет в законном порядке обжаловано в суде".