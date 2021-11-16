Глава МВД Денис Монастырский заявил, что подписал указ о лишении наградного оружия народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Ильи Кивы за "недостойное поведение".

Об этом чиновник написал в Фейсбуке.

"Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением!" - сказано в посте Монастырского.

Илья Кива прокомментировал "Стране" решение лишить его наградного оружия.

"Наградное оружие было получено за организацию эвакуации мирных жителей в 2015 году, которой я руководил во время окружения Дебальцево. Нам удалось вывести больше тысячи людей. Я орден поменял на наградной пистолет. В том 2014 году нынешний глава МВД носил сумки за Антоном Геращенко, а сегодня он принимает решение о лишении меня госнаграды, за которую я отдавал свою жизнь. Но это никак меня не оскорбило, так как оскорбить меня может только равный", - сказал Кива.

Он добавил, что разорвал все свои наградные книжки и ордена.

"Я не позволю им марать мои заслуги своими грязными руками", - пояснил свой поступок "Стране" Кива.

Ранее "Страна" сообщала, что Киву лишили звания кандидата наук.

Также мы писали, что утром 16 ноября к Киеве пришли с обыском.