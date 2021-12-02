Нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива заявил "Стране", что будет подавать в суд на "Бигус.инфо" за распространение неправдивой информации с целью его дискредитации.

Ранее, на канале Бигус инфо появилось видео, где они рассказали о том, что во время обысков у Кивы обнаружили кучу золота и картины первого заместителя главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светланы Крюковой.

По словам депутата, журналисты взяли фото на сайте ГБР из совершенно другого дела и никакого золото у него не находили.

"Бигус.инфо" на протяжении нескольких лет занимается дискредитацией моего имени и регулярно запускает фейки. Но история с обыском, деньгами и золотыми слитками поставит точку в карьере этих аферистов.

Я предоставляю вам фото взятые "Бигус. инфо" — они их взяли из сайта ГБР, который рапортовал месяц назад о разоблачении конвертационного центра.

Фотографии с сюжета Бигус

То есть, они взяли эти фото другого дела и прилепили их к помещению, где проходили обыска в тот момент, когда я там находился. Вот и все. Они напали на эту диссертацию, напали на установку по переработке нефтеотходов, которую я сдавал в аренду. А сегодня они пошли по беспределу. Я подаю в суд и требую сегодня опровержений всех тех ресурсов СМИ, которые глотнули порцию кала от "Бигус.инфо". Я подаю на них в суд, я раздену и разую этих аферистов", — заявил Кива.

По словам народного депутата, кроме носков, трусов и спортивного костюма, а также репродукций картин Светланы Крюковой в ходе обысков ничего не нашли.

"Я предоставляю вам официальные документы: акт осмотра, изъятые вещи в этом доме, который арендован матерью моего ребёнка. Там все написано, что ничего не нашли, кроме носков, трусов и спортивного костюма. И больше ничего. На месте находилось шесть народных депутатов и непрерывно параллельно велась видеосъёмка всего обыска моими адвокатами, народными депутатами, а также body камера была у правоохранителей", — сообщил депутат.

Также Кива ответил на вопрос "Страны", почему не задекларировал картины авторства Светланы Крюковой.

"Эти не картины Светланы, а репродукции с них. Я эти репродукции коллекционирую, как открытки памяти для Зеленского. Когда поменяется власть и он уйдёт с должности — будет сидеть, смотреть на стены и с тоской вспоминать оппозицию", — подытожил Илья Кива.

В распоряжении "Страны" появился протокол обыска у Кивы, из которого следует, что у него не находили золото и прочие предметы, о которых говорится в сюжете "Бигус.инфо". К слову, этот сюжет на канала Бигуса в YouTube уже недоступен. Вероятно его уже удалили.

Напомним, в середине ноября к Илье Киве пришли с обыском следователи ГБР.

Также сообщалось, что в начале ноября в Киеве патрульные остановили автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из-за подозрения в наличии незарегистрированного оружия.