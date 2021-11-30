У народного депутата Ильи Кивы отобрали ученую степень кандидата наук по государственному управлению, а научного руководителя и оппонентов нардепа лишили права заниматься наукой в течение последующих двух лет. Решение приняли на заседании Аттестационной комиссии Министерства образования.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграм-канале.

"Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение про отмену решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности на протяжении двух лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что научным руководителем Кивы был Владимир Гурковский, доктор наук по государственному управлению, до 2018 года работал на кафедре информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при президенте Украины, первый заместитель директора "Центра исследования проблем публичного управления"

Напомним, ранее о том, что Минобразования приняло решение лишить его степени кандидата наук сообщил "Стране" сам Кива.

Также сообщалось, что весной Кива закончил защиту диссертации и получил научную степень. Ученый совет позитивно высказался об исследовании нардепа. Однако после этого в СМИ разгорелся настоящий скандал - Киву обвинили, что диссертацию он писал не сам и представляет она из себя бессмысленный поток сознания.