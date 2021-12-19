Перед новым годом телеканал "Россия-1" покажет всей стране седьмой сезон популярного сериала "Сваты", который снят компанией "95 квартала".

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Кроме того, Татьяна Кравченко, которая играет одну из главной роли - Валюху Будько, в Instagram сообщила о том, что украинцы увидят новые серии сериала 20 декабря, а россияне - 27 числа.

"Всё приходит в своё время для тех, кто умеет ждать!!! Начинается обратный отсчёт! Украинские зрители увидят седьмой сезон 20 декабря, а Российские 27-го! По-моему отличный подарок к Новому году! Напомним, в сериале снялся Федор Добронравов, публично признавший оккупированный Крым российским и посещавший полуостров с нарушением украинских законов", - написала Татьяна.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что 12 июня 2019 года, экспертный совет при Государственном агентстве по вопросам кино отказал в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", спродюсированного Владимиром Зеленским.

Однако, 22 июля 2021 года стало известно, что "Сваты" начнет транслировать телеканал 1+1, но Закон о тотальной украинизации позволяет звучать этому сериалу только на Родном языке. А уже 23 июля, после бурного возмущения поклонников о том, что "Сваты" некачественно звучат, 1+1 начал показывать сериал снова на русском языке.