В четверг, 16 декабря, на карточки украинцев "єПідтримка" начали поступать первые зачисления так называемой "Вовиной тысячи".

Эти средства может получить любой гражданин, который сделал две прививки от коронавируса и сгенерировал сертификат в приложении "Дія".

"Страна" рассказывает, как оформить карту, подать заявку на деньги, на что и как их потратить, кому в такой возможности будет отказано.

Как получить "Воину тысячу"

На этой неделе зачисления "Вовиной тысячи" начались для тех, кто оформлял бета—версию карточки "єПідтримка".

Сделать это можно бесплатно, очно или офлайн в Альфа Банке, А-Банке, monobank, Укргазбанке, ПриватБанке (видеоинструкцию для Приват24 публикуем ниже), Ощадбанке. Пока карты только виртуальные, с начала 2022 года их начнут выпускать и в пластике.

Тех, кто успел с 13 декабря записаться на бета-тест услуги, деньги начали приходить уже вчера - в основном это клиенты Монобанка, который за сутки перечислил украинцам более 200 миллионов гривен.

Всем остальным уведомление о деньгам станут приходить 20—21 декабря (понедельник и вторник будущей недели).

Напомним механизм, как дать понять власти, что хочешь получить средства за прививку.

Сначала нужно пойти к врачу и сделать две инъекции любого препарата против коронавируса, который доступен в Украине. Затем, если вы еще не зарегистрированы в приложении "Дія", следует это сделать.

Загрузите приложение. Авторизуйтесь. Сгенерируйте ковид—сертификат и убедитесь, что он светится зеленым цветом. Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "єПідтримка". Там вам предложат открыть одноименную карту в одном из банков - это делается онлайн. Согласитесь с обработкой персональных медицинских данных. Деньги будут начислены автоматически. Это может занять до 10 дней.

Для тех, кто уже в "Дія" и ранее формировал сертификат, следует обновить приложение, а потом выполнить пункты выше, начиная с четвертого.

После того, как средства начислят, их нужно будет потратить в течение четырех месяцев. В противном случае, деньги "сгорят".

Сама же программа, обещают власти, продлится на протяжении всего 2022 года. Отсюда следует, что на выплаты могут рассчитывать и те, кто еще только собирается делать прививку.

Для тех, кто не в приложении "Дія" и не может его скачать — со старым смартфоном или в силу преклонного возраста — будет назначен альтернативный вариант начисления тысячи. Какой — пока неизвестно. Он находится в процессе разработки и будет доступен не раньше июля 2022 года.

Нет возможности получить поощрение на прививку у тех, кто не может сгенерировать сертификат о вакцинации или же у кого в нем ошибка. Минздрав публиковал алгоритм действий, как можно попробовать это исправить.

Куда и как можно потратить "Воину тысячу"

Со вчерашнего дня первыми 1000 гривен стали получать клиенты "Монобанка".

"Вовина тысяча" — целевые деньги. Их можно будет потратить на сферы, которые, по словам Владимира Зеленского, наиболее пострадали в пандемию и нуждаются в господдержке — культура, досуг, путешествия.

Таким образом, средства, поступившие на карту "єПідтримка", можно будет направить на:

абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посещение кинотеатра, театра, музея, концерта, выставочного центра,

покупку книг,

приобретение билетов для путешествий внутри страны: на внутренние авиа– и железнодорожные рейсы.

Одной тысячи гривен хватит далеко не каждый фитнес или авиарейс, поэтому предполагается, что оставшиеся деньги гражданин доложит из своих, чтобы приобретение состоялось.

Деньги необязательно тратить сразу. Например, часть можно потратить на ж/д—билет, часть — через две недели на билет в кино.

Гражданам, которым 65 лет и более, власти разрешили расходовать 1000 гривен на приобретение лекарств.

Деньги с нельзя перечислить на другую карту, обналичить или потратить, например, на поход в продуктовый магазин.

При это пока неизвестно, какие магазины, аптеки, спортклубы и другие компании смогут принять участи в е-поддержке.

Что говорят украинцы, получившие деньги

Украинцы уже обсуждают в Сети первые поступления "Вовиной тысячи". А также ажиотаж вокруг них.

Журналист Евгений Муджири написал:

"Если быстро листать ленту Фейсбука, может показаться, что каждые 10 секунд на вашу карту Монобанка падает по 1000 грн".

Экономист Михаил Кухар выразил мнение, что получателям тысячи придется подавать декларацию о доходах.

"Получение 1,000 грн за вакцинацию вообще-то является государственной соцпомощью и обязывает Вас продекларировать все свои доходы за 2021 год. Поскольку имеют право не сдавать декларацию только граждане, имеющие один источник постоянного дохода, например свою зарплату на предприятии, где вы работаете.

В таком случае Ваш работодатель является вашим налоговым агентом и платит за Вас налоги.

А у Вас теперь появился ЕЩЕ ОДИН источник дохода...

Подумайте хорошенько, нужна ли вам эта тысяча?", — написал Кухар.

Активист Александр Гром опубликовал скриншот о перечислении 1000 гривен и написал, что "пошел заказывать билет на концерт "Квартала".

Журналистка Ольга Онищенко показала, как "отмечает" получение "Вовиной тысячи", которую можно будет потратить на спорзал.

Андрей Недзельницкий поделился своим мнением о лучшем применении тысячи:

1. Бассейн

2. книги

3. кино