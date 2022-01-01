В столичную городскую клинику за новогоднюю ночь попали 115 человек. Об этом сообщил врач больница, передает "УНН".

"115 человек поступило за ночь", - сказал медик. В то же время он добавил, что это относительно небольшой показатель, поскольку в такое время бывает и по 200 поступающих.

У большинства поступивших врачи диагностируют травмы и отравления.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве произошло шесть пожаров, в результате чего оказались повреждены, в том числе и киоски с шаурмой и пивом на Минском массиве. В результате инцидентов никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.

До этого мы сообщали, что в новогоднюю ночь, 1 января, в Кривом Роге пожарным пришлось срочно спасать двух пенсионеров, которые оказались заблокированы в квартире из-за возгорания. В результате пожара было повреждено домашнее имущество и входные двери. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

Также "Страна" писала, что в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины давали советы, как избежать пожароопасных ситуаций в праздничные дни.