В субботу, 25 декабря, в Киевской области 17-летнюю девушку пришлось госпитализировать в "Охмадет" при помощи вертолета МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За считанные минуты полицейские Вышгородской полиции ограничили доступ к местному стадиону "Промінь" чтобы пациентку оперативно доставить в медучреждение. По предварительной информации врачей, у нее зафиксировали острое отравление", - говорится в сообщении.

Также в МВД уточнили, что на момент госпитализации девушка находилась в критическом состоянии.

Напомним, в Днепре 14-летняя девочка вколола себе в нижнюю губу масло для лица. Подросток хотела увеличить губы, но цена на процедуру в салонах красоты стартует от 3 тысяч гривен. В связи с этим девочка решила сэкономить и сделать все собственноручно.

Ранее мы писали о том, что в селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета Полтавской области произошла жуткая история. 15-летний подросток отравился алкоголем во время празднования дня села.

Также "Страна" рассказывала, как в поселке Сергеевка Одесской области девочка-подросток сбежала из оздоровительного лагеря. Она выбросила мобильный телефон и в течение шести недель скрывалась в Затоке, где ее и обнаружила полиция.